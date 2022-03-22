شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تنتقد استعجال دول أوروبية رفعت تدابير «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عددا من الدول الأوروبية بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، رفعت “فجأة” تدابير مكافحة كوفيد-19؛ وهو ما جعلها تجد نفسها فجأة أمام ارتفاع جديد بعدد الإصابات.

وفي مؤتمر صحافي عقده هانس كلوغه، مدير الفرع الأوروبي للمنظمة العالمية، قال: ” إنه متيقظ للوضع الوبائي الحالي في القارة، مؤكدًا أنه يبقى “متفائلا”.

وأكدت المنظمة أنه من السابق لأوانه إعلان النصر على الجائحة، مشير إلى أنها تراقب السلالات BA.1 و BA.2 و BA.3 الواقعة تحت مظلة أوميكرون، بما في ذلك المتحور BA.2.

ودعا خبراء المنظمة إلى لقاحات جديدة تحمي بشكل أفضل من انتقال العدوى؛ لا سيما وأن نصف سكان القارة الأوروبية مهددون بالإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.