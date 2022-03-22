الكركم للتنحيف في أسبوع 

بيروت - نادين محمد -

الكركم Turmeric تابل، موطنه الأصلي الهند، يطلق عليه اسم البهار الذهبي للونه الأصفر المميز ولخصائصه المفيدة للجسم، أهمها التنحيف، لقدرته على تعزيز وتحسين الجهاز الهضمي، إذ وجدت إحدى الدراسات العلمية نشرت نتائجها مجلة Biofactors العلمية أن الكركم يساعد في علاج مشكلة السمنة بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، كما أظهرت دراسة أخرى نشرت في مجلة Frontiers in Pharmacology أن تناول الكركم من قبل المصابين بمتلازمة الأيض أو أي مشاكل صحية مرتبطة بذلك، ساعد في التقليل من الوزن ومؤشر كتلة الوزن.

فوائد الكركم للتنحيف



• تعود منافع الكركم للتنحيف إلى مادة نشطة يحتويها، تعرف باسم كركمين Curcumin، وهي إحدى مضادات الأكسدة تثبط الالتهابات في خلايا الدهون، البنكرياس والعضلات.

• يحفز الكركم المادة الصفراء في المعدة التي هي كناية عن سائل هضمي يساعد في تفتيت الدهون وفي عملية التمثيل الغذائي.

• طريقة أخرى يساعد فيها الكركم على التنحيف، وهي من خلال تنظيمه لمستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين.

• يساعد على إزالة السموم من الكبد، وهو العضو الأساسي لحرق الدهون.

• يبدل الكركم خلايا الدهون البيضاء، وهي الخلايا الدهنية السيئة إلى الخلايا الدهنية البنية، وهي الخلايا الدهنية الجيدة.

للاستفادة من خصائص وفوائد الكركم للتنحيف، ينصح بتناوله كمشروب يعد وفق هذه الطرق المقترحة للحصول على النتيجة المرجوة في غضون أسبوع، ولكن أن تتبع بنظام غذائي صحي وتمارين رياضية.

وصفات الكركم للتنحيف



الكركم والعسل للتنحيف



المكونات

• ملعقة من مسحوق الكركم.

• ملعقة من العسل.

• ملعقة من مسحوق الفلفل الأسود.

• كوب من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان.

• يضاف الكركم والقرفة ويترك لدقائق.

• يرفع عن النار ويترك حتى يصبح فاتراً.

• يتم تناول كوب منه على الريق بعد تحليته بالعسل.

الكركم والزنجبيل للتنحيف



المكونات

• ملعقة من الزنجبيل الطازج والمبشور.

• ملعقة من مسحوق الكركم.

• 3 أكواب من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان، يضاف له الزنجبيل المبشور والكركم.

• يترك لبضع دقائق، ثم يرفع عن النار ويترك حتى يبرد.

• يتم تناوله 3 مرات في اليوم، كوب منه على الريق، الثاني بعد وجبة الغذاء أو قبلها والثالث قبل الخلود إلى النوم.

• يمكن إضافة ¼ ملعقة من العسل و¼ ملعقة صغيرة من قشور الليمون.

الكركم والماء للتنحيف



المكونات

• ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

• عصير ½ ليمونة.

• كوب من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان.

• يضاف الكركم ويترك حتى يغلي لمدة 5 دقائق.

• يترك جانباً حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة.

• بعد ذلك، يضاف عصير الليمون ويتم تناوله 3 مرات في اليوم.

الكركم والقرفة للتنحيف



المكونات

• عودان من القرفة.

• بضع شرائح من الزنجبيل الطازج.

• جذر من الكركم.

• عصير ½ ليمونة.

• كوب من الماء.

الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان.

• تضاف شرائح الزنجبيل، عيدان القرفة، والكركم المطحون أو المبشور.

• يغطى الوعاء ويترك حتى يغلي لمدة 5 دقائق، ثم وضاف عصير الليمون مباشرة قبل تناوله 3 مرات في اليوم.

تابعي أيضاً: