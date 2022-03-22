شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب هذه المادة.. فايزر تسحب شحنات من أحد اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير: قامت شركة فايزر بسحب شحنات من عقار أكيوريتك لوجود مستويات مرتفعة من مادة النتروزامين في شكل شوائب يحتمل أن تسبب الإصابة بالسرطان. ومادة النتروزامين شائعة في المياه والأطعمة، ومنها اللحوم المعالجة والمشوية ومنتجات الألبان والخضروات. وقد يؤدي التعرض لشوائب فوق المستويات المقبولة على مدى فترات طويلة إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان. وكشفت فايزر إن المرضى الذين يتناولون هذه المنتجات حاليا يجب أن يستشيروا أطباءهم بشأن خيارات العلاج البديلة. وكانت شركة فايزر (كندا) سحبت هي الأخرى هذا الشهر عقار أكيوريتك نظرا لوجود الشوائب نفسها. وفي العام الماضي ، سحبت شركة الأدوية أيضا عقار شانتيكس المضاد للتدخين بسبب ارتفاع مستويات النتروزامين في تلك الأقراص.

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