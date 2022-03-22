أطعمة تزيد حجم الثدي بشكل طبيعي 

بيروت - نادين محمد -

ترغب العديد من النساء في الحصول على الجسم المثالي ، ولهذا يرغبن في الحصول على ثدي مثالي يمكن التباهي به.

تكبير الثدي هي عملية جراحية يتم إجراؤها لزيادة حجم الثدي. لكن ليس جميع النساء لديهن القدرة الصحية والمادية لإجراء جراحة تجميل. لاسيما وأن عملية تكبير الثدي لها مزاياها وعيوبها. ولكن هناك عدة طرق يمكن القيام بها في المنزل لزيادة حجم الثدي بشكل طبيعي.

حقائق يجب أن تفهمها أي امرأة عن الثديين

- حجم الثدي وراثي، الأمر كله يتعلق بالجينات.

- لا يبدو أن ثديين متماثلين. عادة ما يكون أحد الثديين أكبر من الآخر. لذا نتساءل لماذا الثدي الأيسر أصغر من اليمين!

- الثديين لا يتكونان من الدهون فقط - الثديان عبارة عن نظام معقد من الغدد والقنوات التي تشمل أيضًا الحلمات. يوجد تحت الثدي أنسجة ليفية متصلة تنفصل عن الضلوع. بعد سن معينة ، قد يتحولون إلى دهون في الغالب.

- يتغير حجم الثدي تقريبًا 6 مرات في حياة المرأة بأكملها بسبب نوع حمالة الصدر التي يتم ارتداؤها.

- تنمو الأثداء بشكل طبيعي حتى 4 سنوات بعد الدورة الأولى للمرأة .

- زيادة الوزن تجعل ثدييك أكبر - وبنفس الطريقة، عندما تفقدين الوزن قد تلاحظي تقلصًا في ثدييك. ومع ذلك ، فإن بعض النساء لا يعانين من هذا لأن ثديهن أكثر كثافة وأنسجة دهنية أقل.

عوامل مثل الرضاعة الطبيعية ، والحمل ، وانقطاع الطمث ، وحبوب منع الحمل ، والدورة الشهرية وحتى العلاقة الحميمة يمكن أن تتسبب في تضخم ثدييك.

- إذا كنت تنامين على معدتك ، فهناك فرص لتغيير شكل ثديك.

- الترهل أمر لا مفر منه. تشمل العوامل العمر والجاذبية والوضعية السيئة والتدخين.

- وجود الحلمة الثالثة. يمكن أن تصبح هذه الحلمات الزائدة حساسة أثناء الحيض.

- هناك أشكال مختلفة من الحلمات مثل الحلمات المقلوبة والمنتفخة والمسطحة والبارزة وكلها طبيعية.

كيفية زيادة حجم الثدي في المنزل؟

هناك طرق لزيادة حجم الثدي مثل التدليك وتمارين تكبير الثدي والأطعمة التي تجعله أكبر.

الأطعمة التي تزيد من حجم الثدي

الحليب ومنتجات الألبان والدواجن : نظرًا لأن الثدي يتكون في الغالب من الدهون، فإن تناول منتجات الحليب الكامل الدسم الغنية بالدهون يضاعف بانتظام رواسب الدهون في ثدييك.هذا يجعلها تبدو أكبر بالإضافة إلى تقوية العظام. والحليب غني جدًا بكميات كبيرة من الهرمونات التناسلية الأنثوية مثل الإستروجين والبروجسترون والبرولاكتين ، التي تحفز نمو الثدي. كما أن الحليب يحتوي على نسبة عالية من الدهون. أضيفي البيض والدجاج ومنتجات الألبان الأخرى أيضًا إلى نظامك الغذائي.

- حليب الصويا والتوفو : فول الصويا غذاء غني بالبروتين اكتسب شعبية على مر السنين بين جميع المهتمين بالصحة والنظام الغذائي. استهلاك حليب الصويا يفيد الجسم في جوانب مختلفة. تشير الدراسات إلى أن فول الصويا يحتوي على فيتويستروغنز الذي يحاكي هرمون الاستروجين الطبيعي في جسم الأنثى. يُعتقد أن تناول فول الصويا بكميات معتدلة يمكن أن يؤدي إلى تضخم الثديين ونموهما بشكل أكبر. التوفو هو شكل آخر صالح للأكل من فول الصويا ، والذي يحتوي على أكبر عدد من الايسوفلافون.

- المكسرات والبذور : حفنة من المكسرات والبذور في خطة نظامك الغذائي اليومي هي دائمًا فكرة جيدة. بصرف النظر عن الفيتامينات والمعادن التي تحافظ على صحة القلب والدماغ ، تحتوي المكسرات والبذور على كمية جيدة من الدهون والبروتينات الجيدة التي تعزز نمو الثدي. المكسرات مثل الكاجو والفول السوداني والجوز والجوز والبذور مثل بذور الكتان وعباد الشمس وبذور اليقطين على سبيل المثال لا الحصر. تساعد هذه البذور والمكسرات في موازنة مستويات هرمون الاستروجين في الجسم.

- بذور السمسم : تحتوي هذه البذور الصغيرة جدًا على نسبة عالية جدًا من فيتويستروغنز ، والتي يمكن أن تنظم مستويات هرمون الاستروجين لدى النساء. وفقا لدراسة ، فإن بذور السمسم فعالة في نمو حجم أنسجة الثدي بسبب وجود مركبات نشطة مثل الفلافونويد والأحماض الأمينية الموجودة فيها.

- مستخلصات بذور الحلبة : تعمل هذه البذور على تحفيز إنتاج هرمونين لتضخم الثدي ، وهما هرمون الاستروجين والبروجسترون . من المعروف أن بذور الحلبة المنبثقة تحتوي على كمية مركزة من الديوسجينين ، وهو هرمون الاستروجين الطبيعي الذي يدعم تضخم الثدي.

- المأكولات البحرية : الروبيان والمحار والأعشاب البحرية مليئة بالمنجنيز وأوميغا 3 ، مما يحفز الهرمونات الجنسية في الجسم وبالتالي يساعد في زيادة حجم الثدي.

- الفواكه : ضعي الفاكهة في نظامك الغذائي لزيادة حجم الثدي. معظم الثمار تزيد من حجم الثدي بسرعة. لزيادة حجم الثدي تناولي التفاح والموز والخوخ والأفوكادو والبابايا إلى قائمتك. تزيد من إنتاج الهرمونات.

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