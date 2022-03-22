أكثر الأطعمة الحارقة للدهون

بيروت - نادين محمد -

هناك مكملات غذائية لحرق الدهون ومشروبات عشبية، لكن ليس كل الخيارات أمنة، كما أن الأمر يخضع للتجربة ما يعني أن فعاليتها غير مضمونة.

إذا كنت تبحثين عن طريقة لتخسيس الوزن تحقق الفعالية والأمان، ننصحك بتجربة الأطعمة الحارقة للدهون. هذه الأطعمة تعمل على زيادة معدل الأيض ما يساعد في فقدان دهون الجسم. أظهرت الدراسات أن هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي تساعد في زيادة معدل التمثيل الغذائي. لذلك دعونا نستعرض أفضل أطعمة تعمل على حرق الدهون والتي تساعد في تحفيز عملية تخسيس الوزن.

1. دقيق الشوفان

يعد دقيق الشوفان طريقة رائعة لبدء اليوم، يساعدك دقيق الشوفان على إنقاص الوزن من خلال تعزيز الشعور بالشبع أكثر من الأطعمة الأخرى. أظهرت الدراسات أن تناول 3 حصص يومية من الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان يقلل دهون البطن بنسبة 10٪ .

2. الفلفل الحار

يُعتقد أن الفلفل الحار يساعد في حرق السعرات الحرارية لأنه حار. وفقًا لإحدى الدراسات الأمريكية ، فإن الاستهلاك اليومي لأحد المركبات الموجودة في الفلفل (الكابسيسين) يسرع فقدان دهون البطن من خلال تعزيز قدرة الجسم على تحويل الدهون إلى طاقة ، كما أنه يعمل كمثبط طبيعي للشهية.

3. الفاصوليا السوداء

هي أحد حبوب حرق الدهون الطبيعية . الفاصوليا هي مصدر كبير للنشا وهو نوع من الألياف بطيئة الهضم وغير قابلة للذوبان وفي النهاية تشجع الجسم على حرق الدهون.

4. الكينوا

الكينوا غنية بالبروتينات التي يمكن أن تزيد من التمثيل الغذائي وتقليل الشهية. قد تزيد كمية الألياف العالية في الكينوا من الشعور بالشبع ، مما يجعلك تتناولي سعرات حرارية أقل بشكل عام. هذه الحبوب القديمة تحتوي على سلسلة كاملة من الأحماض الأمينية الضرورية لبناء العضلات وفقدان الدهون.

5. اللوز

يساعد اللوز في تعزيز العضلات الخالية من الدهون لأنه مليئ بالبروتينات. كما أنه يحتوي على دهون صحية تساعد في الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الكلي، اللوز مفتاح لفقدان الدهون خاصة في منطقة البطن.



6. الزبادي اليوناني

يساعدك الزبادي اليوناني على الشعور بالشبع لفترة أطول لأنه مصدر ممتاز للكالسيوم والبروتين والبوتاسيوم. يُقترح أن تناول منتجات الألبان عالية البروتين يمكن أن يعزز فقدان الدهون، ويحمي العضلات أثناء فقدان الوزن. يساعد حمض اللينوليك الموجود في الزبادي اليوناني في تعزيز فقدان الدهون.

7. القرفة

تساعد خصائص القرفة المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا في إنقاص الوزن لأنها تعزز صحة الجسم بشكل عام مما يساعد في معالجة الطعام بشكل أفضل ويساعد على الهضم الجيد. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تأثيره على مستويات الجلوكوز في الدم يمكن أن يساعد جسمك في النهاية على إنقاص الوزن.

8. زبدة الفول السوداني

الفول السوداني مليء بالبروتينات والدهون الصحية للقلب والألياف مما يجعل من السهل التحكم في إجمالي السعرات الحرارية. كما أنه يساعد في تثبيط مستويات السكر في الدم مما يساعد أيضًا في حرق الدهون .

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