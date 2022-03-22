علاجات طبيعية تقضي على الدوالي 

بيروت - نادين محمد -

تعتبر الدوالي الوريدية حالة شائعة جدًا، لاسيما بين النساء . تتمركز الدوالي بالقرب من سطح الجلد في ربلة الساق والفخذين.

تظهر الدوالي عندما تصبح عروق الشخص ملتوية ومتورمة ومتضخمة وقد تسبب الحكة والألم وعدم الراحة لبعض الناس.

تشير الدراسات إلى أن 20٪ من البالغين سيتأثرون بالدوالي في مرحلة ما من حياتهم. لذا تجربة العلاجات المنزلية هي نصيحة مستحقة.

تظهر الدوالي باللون الأزرق الداكن والأرجواني وقد تنتفخ من تحت الجلد. تظهر الدوالي عادةً عندما تضعف الصمامات الصغيرة في الأوردة. وبالتالي تميل هذه الصمامات إلى وقف تدفق الدم عبر الأوردة. يتدفق الدم عند تلف هذه الصمامات. ينتج عن هذا دوالي الأوردة التي تسبب انتفاخًا وتورمًا في الأوردة يصبح مرئيًا.

أعراض الدوالي

حكة حول واحد أو أكثر من أوردتك

تلون الجلد حول الدوالي

تورم القدمين والكاحلين

الجلد الجاف والمثير للحكة والذي يبدو أرق فوق الدوالي

الشعور بثقل في ساقيك

إحساس بالحرقان أو الخفقان في الساقين

تزداد تقلصات العضلات خاصة أثناء الليل

تفاقم الألم في الساقين بعد الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة في مكان واحد

علاجات منزلية للدوالي

هناك العديد من العلاجات المنزلية المتاحة للعلاج والمساعدة في محاربة علامات الدوالي.

في ما يلي بعض العلاجات المنزلية المناسبة التي تساعد في تحسين الحالة وكذلك الوقاية:

يمكن أن يساعد التمرين المنتظم في تحسين الدورة الدموية في الساقين. يساعد تدفق الدم إلى القلب في دفع الدم المتجمع في الأوردة. يساعد هذا أيضًا في خفض ضغط الدم - وهو عامل آخر يساهم في توسع الأوردة. حاولي القيام بتمارين منخفضة الشدة تساعد في جعل عضلات الساق تعمل بشكل جيد دون إجهاد شديد. إليك بعض التمارين الفعالة منخفضة التأثير التي يمكنك تجربتها:

سباحة

اليوجا

المشي

ركوب الدراجات

التمدد

تمارين الإحماء اليومية لتحضير جسمك

٢- التغييرات الغذائية

أ. الأطعمة التي تحتوي على الألياف - تساعد الألياف الغذائية في تخفيف الإمساك. يمكن أن يؤثر الجهد البدني المطلوب لإخراج البراز على منطقة البطن ويخلق الكثير من الضغط البطني الداخلي الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الضرر في صمامات الأوردة.

الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي: القمح والشوفان والمكسرات وبذور الكتان والفاصوليا والتين والخوخ والأفوكادو والبازلاء والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والبروكلي والطماطم والجزر والبصل والقرنبيط والبطاطا الحلوة.

ب. الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم - نقص البوتاسيوم يمكن أن يسبب احتباس الماء. يمكن للأطعمة المالحة أو الغنية بالصوديوم أن تساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء ، لذا فإن التقليل من الأطعمة المالحة يساعد في تقليل احتباس الماء.

حاولي تضمين هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم في نظامك الغذائي: اللوز والفستق والتونة والدجاج والسلمون واللبن والتمر والعدس والبرتقال والفاصوليا البيضاء والخضروات الورقية والبطاطس والبنجر.

ج. الأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونويد - الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد قد تساعد في تقليص الدوالي. بالإضافة إلى ذلك ، فهي تساعد أيضًا في تحسين الدورة الدموية وتقليل ضغط الدم الشرياني وإرخاء الأوعية الدموية وتساعد في علاج مشاكل القلب والأوعية الدموية.

أضيفي هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيوفلافونويد في نظامك الغذائي: الفلفل الحلو ، السبانخ ، البصل ، الثوم ، الكاكاو ، العنب ، البروكلي ، الكرز ، التفاح ، العنب البري ، الفراولة والحمضيات.

٣- الجوارب الضاغطة

من الجيد أن تستثمري في الجوارب الضاغطة إذا كنت تعاني من توسع الأوردة. متوفرة في الصيدليات. إنها تساعد العضلات والأوردة على تحريك الدم نحو القلب. استشيري الطبيب واطلبي رأيه الطبي قبل تجربته حيث يختلف مستوى الضغط المطلوب باختلاف المرضى.



٤- التدليك

يمكن أن يساعد تدليك المناطق المصابة بلطف في تحسين الدورة الدموية عبر الأوردة. ومع ذلك ، يجب أن يتم التدليك بعناية ومن الضروري تجنب الضغط المباشر على الأوردة مما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة الهشة.

٥- خل التفاح

خل التفاح علاج رائع وفعال لدوالي الأوردة. إنه منتج تطهير طبيعي يساعد في تحسين تدفق الدم وبالتالي يخفف من ثقل وتورم الدوالي.

ضعي خل التفاح المخفف على المناطق المصابة وقومي بتدليك لطيف. افعلي هذا يوميًا قبل النوم.

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