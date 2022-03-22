شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للتخلص من انتفاخ البطن.. أبرزها ممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعاني من انتفاخ البطن؟..إذاً هذا التقرير سيقدم لك العديد من الفوائد الصحية التي تساهم بشكل كبير في التخلص من هذه المشكلة المؤلمة التي تتسبب في عدم قدرتك على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أن اتباع العادات الغذائية الخاطئة يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بانتفاخ البطن، فتناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة، والإسراف في تناول الكافيين، يعدان من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بانتفاخ البطن.

وقدم التقرير، أبرز وأهم النصائح التي تساعد في التخلص من انتفاخ البطن، ومنها:

-تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك:

ومنها الزبادي فهي أطعمة تساعد بشكل ملحوظ على تحقيق التوازن البكتيري في الأمعاء، وتقلل حدوث الإصابة بانتفاخ البطن.

-الزنجبيل:

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناولك للزنجبيل يعد من الحيل الجيدة لتسهيل عملية الهضم، وتحسن حركة الأمعاء، والتخلص من الانتفاخ.

-النعناع:

تناول النعناع عند الإصابة بالانتفاخ في البطن تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في الشعور بالاسترخاء في عضلات جدار الأمعاء، وتقلل من الشعور بالانتفاخ في البطن.

-الأطعمة الخفيفة:

نصح التقرير بضرورة تناول الأطعمة المسلوقة أو المشوية، فهي لها دور ملحوظ في التخلص من انتفاخ البطن، والتقليل من حدة الشعور بألم البطن.

-ممارسة الرياضة:

هل تعلم أن القيام بأي نشاط بدني يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في التخلص من الشعور بألم البطن أو تعرضها للانتفاخ.