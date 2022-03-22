شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتسبب الإجهاد فى الإصابة بالجلطة الدماغية؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثرة التفكير، وعدم أخذ القسط الكافي من النوم، والإرهاق المستمر والإجهاد، من أبرز الأسباب التي تزيد فرص الإصابة بالجلطة الدماغية، ولذا خلال هذا التقرير نتعرف كيف يؤدي الإجهاد إلي الإصابة بالجلطة الدماغية، وذلك وفقا لـ" نوفوستي".

الإصابة بالإجهاد يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهذا الارتفاع يتسبب في الكثير من الأحيان في الإصابة بأمراض القلب، وقد يصل الأمر للإصابة بالجلطة الدماغية، وهذا ما أكده الدكتور ياروسلاف أشيخمين، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية في روسيا.

وأضاف الطبيب، أن التعرض للإجهاد الدائم أو المزمن يؤثر بشكل سلبي علي صحة القلب، وأيضا الجهاز المناعي، والأوعية الدموية، ويترتب علي ذلك ارتفاع نسبة ضغط الدم، وهنا ترتفع نسبة الإصابة بالجلطات في الجسم، وخاصة الدماغية، وأيضا يزيد من فرص التعرض لمشاكل في القلب، وكل ذلك بسبب حدوث اضطرابات في الدورة الدموية بسبب ارتفاع نسبة الضغط بالدم.

وأوضح أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، أن ارتفاع ضغط الدم يتسبب في حدوث احتشاء في عضلة القلب ويزيد من فرص الإصابة بالجلطة الدماغية، والسبب أن ارتفاع نسبة ضغط الدم يقوض أعضاء الجسم السليمة، وقد يؤثر علي صحة العين، ويزيد من فرص الإصابة بضعف الذاكرة، ولذا يجب علي الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد ضرورة مراقبة مستويات ضغط الدم بصورة منتظمة والهدف هو تجنب المشكلات المرتبطة بهذا الارتفاع.

وقدم التقرير نصيحة للأشخاص الذين يعانون من الإجهاد، وهي التغلب عليه عن طريق ممارسة تمارين التنفس، وعدم الانفعال، واتباع روتين يومي محدد ومنتظم.