شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تسحب مجموعة من أدوية ضغط الدم بسبب احتمالية احتوائها على مادة مسرطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فايزر إنها استدعت كميات كبيرة من عقار أكوريتيك لضغط الدم ونسختين أرخص مصرح بهما من العقار بسبب وجود مستويات مرتفعة من مادة " النيتروسامين" ، وهى شوائب يحتمل أن تكون مسببة للسرطان.

وقالت شركة فايزر إنها لم تتلق أي تقارير عن أحداث سلبية متعلقة بالدواء حتى الآن.

وتعد مادة "النتروزامينات " شائعة في الماء والأطعمة ، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات، وقد يؤدي التعرض للشوائب فوق المستويات المقبولة على مدى فترات طويلة من الزمن إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

ومع ذلك ، لا يوجد خطر مباشر على المرضى الذين يتناولون الدواء ، على حد قول شركة فايزر.

قالت شركة الأدوية إن المرضى الذين يتناولون المنتجات حاليًا يجب أن يستشيروا أطبائهم حول خيارات العلاجات البديلة.