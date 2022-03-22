خطر يهدد سلامة قلبك.. ما علاقة الأسنان؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ 35 دقيقة

رغم أن آلام الأسنان عادة لا تكون مهددة للحياة، إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن تكون علامة على حالات خطيرة تتطلب علاجًا طبيًا فوريًا.

قالت الجمعية الألمانية لطب وجراحة اللثة إن التهاب دواعم السن هو التهاب يهاجم الأنسجة الداعمة المحيطة بالأسنان.

وأوضحت الجمعية أن أسباب التهاب دواعم السن تتمثل في التهاب اللثة، الذي يتم علاجه، بالإضافة إلى إهمال نظافة الفم والأسنان والتدخين وداء السكري.

وتتمثل أعراض التهاب دواعم السن في احمرار اللثة وتورمها ونزيفها وانحسارها وانبعاث رائحة كريهة من الفم.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه العلامات، محذرة من أن عدم علاج الالتهاب يؤدي إلى تساقط الأسنان، كما أنه يرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية.

وفي الحالات البسيطة يتم العلاج من خلال تنظيف الأسنان للتخلص من البكتيريا والجير، كما قد يشمل العلاج تناول مضادات حيوية. وفي الحالات الصعبة يتم اللجوء إلى الجراحة من خلال تنظيف الجيوب العميقة للثة وتجديد اللثة والجراحة التجميلية لاستعادة اللثة.

وهناك مجموعة متنوعة من العوامل قد تسبب ألمًا في الأسنان أو الأسنان المتعددة، أبرزها:

– سن مكسور أو متصدع

– التجاويف التي تسببها البكتيريا

– حساسية الأسنان

– التهابات الجيوب الأنفية واحتقانها

– مرض في اللثة

– مشاكل في الضرس (السن الطاحن)

– خراج

– عدوى الأذن

واعتمادًا على سبب الألم، يصلح الطبيب السن أو التجويف وقد يحتاج أيضًا إلى خلعه في بعض الحالات.