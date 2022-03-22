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شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تسحب مجموعة من أدوية ضغط الدم بسبب احتمالية احتواءها على مادة مسرطنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فايزر إنها استدعت كميات كبيرة من عقار أكوريتيك لضغط الدم ونسختين أرخص مصرح بهما من العقار بسبب وجود مستويات مرتفعة من مادة " النيتروسامين" ، وهى شوائب يحتمل أن تكون مسببة للسرطان.
وقالت شركة فايزر إنها لم تتلق أي تقارير عن أحداث سلبية متعلقة بالدواء حتى الآن.
وتعد مادة "النتروزامينات " شائعة في الماء والأطعمة ، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات، وقد يؤدي التعرض للشوائب فوق المستويات المقبولة على مدى فترات طويلة من الزمن إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.
ومع ذلك ، لا يوجد خطر مباشر على المرضى الذين يتناولون الدواء ، على حد قول شركة فايزر.
قالت شركة الأدوية إن المرضى الذين يتناولون المنتجات حاليًا يجب أن يستشيروا أطبائهم حول خيارات العلاجات البديلة.
فايزر تسحب أدوية الضغط