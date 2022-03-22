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فايزر تسحب مجموعة من أدوية ضغط الدم بسبب احتمالية احتواءها على مادة مسرطنة

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القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فايزر إنها استدعت كميات كبيرة من عقار أكوريتيك لضغط الدم ونسختين أرخص مصرح بهما من العقار بسبب وجود مستويات مرتفعة من مادة " النيتروسامين" ، وهى شوائب يحتمل أن تكون مسببة للسرطان.

وقالت شركة فايزر إنها لم تتلق أي تقارير عن أحداث سلبية متعلقة بالدواء حتى الآن.

وتعد مادة "النتروزامينات " شائعة في الماء والأطعمة ، بما في ذلك اللحوم  ومنتجات الألبان والخضروات، وقد يؤدي التعرض للشوائب فوق المستويات المقبولة على مدى فترات طويلة من الزمن إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

ومع ذلك ، لا يوجد خطر مباشر على المرضى الذين يتناولون الدواء ، على حد قول شركة فايزر.

قالت شركة الأدوية إن المرضى الذين يتناولون المنتجات حاليًا يجب أن يستشيروا أطبائهم حول خيارات العلاجات البديلة.


فايزر تسحب أدوية الضغط

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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