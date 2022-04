هل فيتامين د يسمن

بيروت - نادين محمد -

فيتامين د من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم، ينتجه طبيعياً عند التعرض لأشعة الشمس، فهو يعمل على تنظيم العديد من وظائف الخلايا، بما فيها خلايا الدماغ، يساهم في بناء وتقوية العظام، يعزز من صحة جهاز المناعة، لما يمتلكه من خصائص مضادة للالتهاب وللأكسدة، هذا إضافة إلى فوائد كثيرة يوفرها للجسم.

إلى التعرض لأشعة الشمس، يمكن الحصول على فيتامين د من مصادر طبيعية، كما يلجأ البعض إلى تناوله كمكملات غذائية، ما يثير التساؤل لدى الكثير فيما إذا كان يتسبب بـ زيادة الوزن، وهذا ما سنوضحه في هذا المقال، استناداً إلى دراسات وأبحاث علمية.



هل يسبب فيتامين د زيادة في الوزن؟



ما من أدلة علمية كافية أو دراسات تثبت أي رابط بين فيتامين د والسمنة، خاصة عند نقصانه، غير أن بعض الأبحاث لاحظت أن ارتفاع نسبة الدهون في الجسم ومؤشر كتلة الجسم يرتبطان بانخفاض نسبة فيتامين د في الدم. وخلصت الدراسة التي نشرتها مجلّة The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism عام 2004 وكذلك دراسة أخرى نشرتها مجلة The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism عام 2003 إلى أن تنظيم مستويات فيتامين د في الجسم يساهم في التخفيف من الوزن، وليس العكس.

إلى ذلك، ذهبت دراسات أخرى إلى أكثر من ذلك، إذ رأت بوجوب عدم إهمال نقصان فيتامين د، لأنه وبحسب الدراسة يعتبر عاملاً أساسياً لزيادة الوزن، موضحة أن نقص فيتامين د لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة يرتبط بزيادة مؤشر كتلة الجسم لديهم، ما يجعل تركيز هذا الفيتامين أقل داخل أجسامهم.

في دراسة أخرى أجريت في العام 2014 على 218 امرأة يعانين من السمنة ونشرتها مجلة The American Journal of Clinical Nutrition ، بينت أن اللواتي يعانين من نقص في فيتامين د وتناولن المكملات الغذائية منه، مرفقة بنظام غذائي صحي ذي سعرات حرارية أقل إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية خسرن وزناً أكثر مقارنة باللاتي لم يغطين نسبة احتياجاتهن اليومية من فيتامين د، لكن في الوقت نفسه، يجب التنويه بأن فيتامين د لا يساهم في تخسيس الوزن، غير أنه يحسن من ذلك فقط، على أن يتزامن تناول مكملاته الغذائية مع اتباع حمية غذائية صحية وممارسة التمارين الرياضية، على أن يتم ذلك وفق جرعات يحددها الطبيب، لأن الإفراط في استهلاكه قد يؤدي إلى التقيؤ، هشاشة العظام، فقدان الشهية والوزن، العطش الشديد، الجفاف، الإمساك، كثرة التبول، الدوار، الوهن العضلي، طنين الأذن وغير ذلك من المشاكل الصحية.

الجرعات المحددة لفيتامين د



تختلف حاجة جسم الإنسان لفيتامين د يومياً بحسب عوامل عدة منها السن، إذ يحتاج الرضع من عمر يوم إلى سنة لما يعادل 400 وحدة دولية من فيتامين د، في حين يحتاج الأطفال من سن سنة إلى 18 سنة والبالغون من 18 إلى 70 إلى 600 وحدة دولية، في حين تزداد حاجة من تجاوز الـ 70 إلى 800 وحدة دولية من فيتامين د.

أما الحوامل والمرضعات يحتجن إلى 600 وحدة دولية من فيتامين د يومياً.

مصادر فيتامين د الطبيعية



لأهمية فيتامين د للجسم، ينصح باللجوء إلى المصادر الطبيعية لفيتامين د، أهمها الشمس، إذ يشدد الأطباء على ضرورة التعرض لأشعتها لمدة لا تقل عن ¼ ساعة يومياً، إضافة إلى مصادر أخرى وهي:

زيت كبد الحوت: ملعقة واحدة من هذا الزيت تحتوي على 1300 وحدة دولية من فيتامين د، أي ضعف الكمية التي يحتاجها الجسم يومياً.

كبد البقر: تحتوي الحصة الواحدة منه مطهواً تحتوي على 50 وحدة دولية من فيتامين د.

صفار البيض: يحتوي صفار بيضة واحدة على 37 وحدة دولية من فيتامين د.

الأسماك الدهنية: كالتونة، الماكريل والسلمون، فكل 100 غرام من سمك السلمون يحتوي على 526 وحدة دولية من فيتامين د.

عصير البرتقال: الكوب الواحد منه يحتوي على 100 وحدة دولية من فيتامين د.



اقرئي أيضاً:هل نقص فيتامين د يسبب تساقط الشعر؟