شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشروبات تخفض نسبة الكوليسترول في الدم ..منها الرمان والشاى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بهذه الحالة، في كثير من الأحيان، يركز الأشخاص على ما يأكلونه لخفض الكوليسترول، ولكن ما تشربه يمكن أن يؤثر أيضًا على مستويات الكوليسترول لديك ويحسن صحة القلب، فهناك 3 عادات للشرب يجب عليك اتباعها إذا كان ارتفاع الكوليسترول موجود في عائلتك وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1 - اشرب الشاي الأخضر أو ​​الأسود أو الصيني الأسود

الشاي هو المشروب الأكثر استهلاكًا في جميع أنحاء العالم بجانب الماء، الأخضر والأسود والصينى من نفس نبات كاميليا سينينسيس، الذي يوفر خفض الكوليسترول وفوائد أخرى لصحة القلب.

تُعزى صحة القلب للشاي إلى وفرة مركبات الفلافونويد بما في ذلك flavan-3-ols ، وهي مركبات نباتية طبيعية يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول وتحسين صحة الأوعية الدموية، قيمت دراسة نُشرت في Advances in Nutrition نتائج 37 دراسة منشورة سابقًا وأفادت أن المشاركين في الدراسة الذين شربوا 2-3 أكواب من الشاي يوميًا قللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب بحوالي 8-12 %.

2 - اشرب عصير الرمان

يرجع اللون القرمزي النابض بالحياة للرمان إلى أصباغ البوليفينول الموجودة في الفاكهة، بالإضافة إلى البوليفينول ، فإن الرمان غني بالفلافونيدات والقشور والترايتيربين، العديد من هذه المركبات هي مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL هناك العديد من الدراسات المنشورة التي تظهر كيف يعمل عصير الرمان 100٪ على تحسين صحة القلب ، يمكن أن يساعد عصير الرمان في تقليل الكوليسترول المؤكسد لإبطاء نمو تراكم البلاك في الشرايين.

3 - الشوفان

أثبتت الأبحاث التي استمرت لعقود أن الشوفان فعال في خفض الكوليسترول، الشوفان غني بنوع فريد من الألياف القابلة للذوبان - بيتا جلوكان - الذي يساعد على احتجاز الكوليسترول ويساعد على إفرازه من الجسم، الشوفان هو مصدر مركز للبيتا جلوكان ويعتقد أنه مسؤول عن خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.