شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مبكرة لسرطان الرئة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الرئة أكثر أنواع السرطان شيوعًا، خاصة عند كبار السن، وفي بدايته، يصعب رؤية الأعراض أو الشعور بها، لكن مع تقدم المرض إلى مراحل متقدمة، تصبح علامات سرطان الرئة أكثر وضوحًا وهذا يؤدي إلى تأخر التشخيص، مما يؤدي إلى تأخر العلاج وضعف البقاء على قيد الحياة، ولأن مفتاح علاج سرطان الرئة والوقاية منه هو تشخيص المرض في مراحله المبكرة، نتعرف على أبرز أعراض سرطان الرئة المبكرة فى هذا التقرير، بحسب موقع "health".

العلامات المبكرة لسرطان الرئة

تنقسم علامات سرطان الرئة بشكل أساسي إلى نوعين:

الأعراض الكلاسيكية وغير النمطية

تشمل الأعراض التقليدية السعال وصعوبة التنفس ووجود دم في البلغم وتغير الصوت.

الأعراض النمطية أو غير الشائعة هي فقدان الوزن غير المبرر والإرهاق وفقدان الشهية ، وبالنسبة للمدخنين الشرهين الذين يدخنون ما لا يقل عن 15 إلى 30 مرة في اليوم ، فإن الأعراض الأولى هي السعال الذي يمكن أن يكون بداية لسرطان الرئة.

يمكن أن تكون العدوى المتكررة في الرئتين مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي لدى المدخن من أعراض سرطان الرئة.

قد يكون هناك تشابه في الأعراض في مرض السل وسرطان الرئة. يجب توخي الحذر في علاج مرض السل، خاصة إذا لم تستجب لعلاج السل في غضون أسابيع قليلة ، وخاصة المدخنين.

من المهم إجراء الاختبارات الإشعاعية مثل الأشعة السينية والأشعة المقطعية للصدر في الحالات التي لا يتم فيها السيطرة على أعراض مثل السعال والدم في البلغم بالعلاج الروتيني.

هل التدخين هو السبب الوحيد لسرطان الرئة؟

تدخين السجائر لا يزال السبب الرئيسي لسرطان الرئة ومع ذلك ، يمكن أن يصاب غير المدخنين أيضًا بالسرطان ، خاصة إذا كنت تتعرض لدخان كثيف مثل: الأشخاص الذين يعملون في صناعات المعادن الثقيلة مثل الأسبستوس والزرنيخ والمواد الكيميائية العضوية أو التعرض لغاز الرادون معرضون للخطر أيضًا.

للتغلب على التحدي المتمثل في تحديد علامات سرطان الرئة وتشخيصها في الوقت المناسب ، من الضروري طلب المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن اخضع للفحص سنويًا وقلل من التعرض للإشعاع والإقلاع عن التدخين.