4 أطعمة تزيد بكتيريا البروبيوتيك فى أمعائك لتحسين الهضم

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القاهرة - سامية سيد - يمكن للطعام الذي تتناوله أن يحسن صحة الأمعاء أو يزيدها سوءًا، وفي عالم اليوم المزدحم والوجبات السريعة، ينتهي الأمر بمعظمنا بتناول أطعمة ليست جيدة لأمعائنا نتيجة لذلك، نعاني من آلام المعدة المزمنة والانتفاخ وعسر الهضم والإمساك، فى هذا التقرير نتعرف على بعض الأطعمة لتحسين صحة الأمعاء والهضم، بحسب موقع "Health".

تعد القناة الهضمية لاعبًا رئيسيًا في مجموعة متنوعة من العمليات البيولوجية التي يمكن أن يكون لها نتائج واسعة النطاق على صحتنا بشكل عام، من صحة الجلد إلى أمراض المناعة الذاتية وحتى صحتنا النفسية.

والأمعاء هي المخزن الرئيسي للبكتيريا المفيدة التي يمكن أن تدعم المناعة وكذلك تؤثر على الحالة المزاجية.

للحفاظ على صحة الأمعاء، فإن أهم شيء هو تناول البروبيوتيك البروبيوتيك هي بكتيريا حية يتم إدخالها إلى الجسم لخصائصها المفيدة إلى جانب ذلك ، أظهرت أيضًا تحسنًا في صحة الأمعاء.

فيما يلي بعض الأطعمة الصحية لصحة أمعائك:1. استبدل المايونيز بالزبادي

على الرغم من أن الخثارة نفسها عبارة عن بروبيوتيك ، إلا أن الزبادي يُصنف على أنه مستنبتات حية ولديها كمية أفضل من بكتيريا البروبيوتيك الحية التي تساعد جدًا في تحسين تركيز الأمعاء.

2. استبدال اللحوم الحمراء بالفواكه والخضروات

بعض الفواكه والخضروات تحتوي على البريبايوتكس التي لا تحسن صحة الأمعاء فحسب ، بل إنها محملة بالألياف والفيتامينات والمعادن التي تزيد من المناعة والاضطرابات التنكسية الأخرى أيضًا.

3. استبدل الحبوب السكرية بالشوفان

استبدل حبوب الإفطار المغطاة بالسكر "الكورن فليكس" بوجبة إفطار من الحبوب الكاملة مثل الشوفان الذي لا يحتوي على سكر مضاف. فهي غنية بمضادات الأكسدة وتعزز البكتيريا الصحية في أمعائك. علاوة على ذلك ، فهو يساعد في تخفيف الإمساك.

4. استبدل الخبز الأبيض بخبز العجين المخمر

إنها مقايضة كبيرة للخبز الأبيض أو خبز القمح إنه مصنوع من عجين مخمر وهو مزيج مخمر من الدقيق والخميرة الطبيعية. إنه سهل الهضم أكثر من الخبز العادي لأن عملية التخمير تكسر الجلوتين الذي يسبب الانتفاخ ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.