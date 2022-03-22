شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب رمضان.. كيف تتناول المضادات الحيوية في الشهر المبارك؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
مع دخول شهر رمضان المبارك، تنظم جميع مواعيد تناول الأدوية وفق وجبتي الإفطار والسحور.
ويأتي على رأس هذه الأدوية المضادات الحيوية، حيث تستهدف أمراضًا معينة، ومن الممكن إذا تم استخدامها بالشكل الصحيح أن تنقذ حياة الكثيرين من المرضى.
طريقة تناولها في رمضان:
-إذا كان المضاد يستخدم كل 24 ساعة، فيفضل استخدامه بعد الفطور في الوقت نفسه كل يوم.
– إذا كان يستخدم كل 12 ساعة، فيستخدم بعد الفطور بوقت ثابت، والجرعة الثانية بعد 12 ساعة.
– في حالة استخدامه 3 مرات، فلا بد من مراجعة الطبيب، لصرف البديل إذا كان ممكنا.
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