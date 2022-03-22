شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تمنع أصحابها من قيادة السيارة أبرزهم.. مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قيادة السيارة تعد من الأنشطة التي تطلب التركيز الشديد، ولذا فهي من الأمور التي تتسبب في زيادة نشاطنك الذهني، فإذا كنت مصاب ببعض الأمراض فينصحك التقرير المنشور عبر "نوفوستي" بضرورة تجنب هذا القيام بهذا النشاط للحفاظ علي صحتك.

أوضح التقرير، أن قيادة السيارة تعد من الأنشطة التي تستلزم التركيز الشديد، وبعض الأمراض تتسبب في انخفاض هذا التركيز، ولذا فأنت تعرض حياتك للخطر.

وحول ذلك أشار الدكتور الروسي أندريه كوندراخين، أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلة أو عدوي فيروسية حادة وشديدة في الجهاز التنفسي عليهم تجنب قيادة السيارة، لأن هذه العدوي تكون مصحوبة بارتفاع في درجة حرارة الجسم، والصداع الشديد، والتعرق، وهذه الأعراض تتسبب في عدم القدرة التركيز، ويحدث ضعف في الانتباه والرؤية، وهذا يعرض حياة الشخص للخطر.

وأضاف الطبيب الروسي، أن قواعد المرور تحث أي شخص بضرورة تجنب قيادة السيارة في حالة التعرض لأي أعراض أي في حالة شعوره بالمرض، عليه التوقف عن ممارسة القيادة علي الفور، فإذا شعر بالدوخة، أو الم في المعدة، او الإصابة بالتسمم المفاجيء، لأنها أعراض تتسبب في عدم قدرتك علي التركيز.

وأخيرا أكد الطبيب الروسي، أن هناك بعض الظروف الصحي التي تهدد الحياة في حالة قيادة السيارة وأنت مصاب بها، ومنها مرضي القلب الذي يعانون من مشاكل في الشرايين التاجية، وأصحاب ارتفاع ضغط الدم، والأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالجلطات، وذلك للحفاظ علي صحتهم والحد من تعرضهم للخطر.