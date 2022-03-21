شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 حيل لإذابة دهون البطن ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة الدهون في منطقة البطن قد تكون خطيرة على الصحة، وتعد مصدر قلق كبير وتسمى الدهون الحشوية فهى مخفية في أعماق بطنك وتلتف حول أعضائك الحيوية مما يسبب مشاكل خطيرة مثل بعض أنواع السرطان والسكتة الدماغية وغير ذلك وكشف خبراء الصحة عن طرق للتخلص من الدهون الحشوية ولماذا هي مقلقة، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

الدهون الحشوية مقلقة

كل شخص لديه دهون تحت الجلد ، لكن الدهون الحشوية توجد في أعماق البطن، وهي تحيط بأعضاء مثل الكبد والمعدة والأمعاء، إنها قريبة من الكبد لذلك هي يمكن أن يتحول بسرعة إلى كولسترول ويتراكم على طول جدران الشرايين، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لأنه يجعل من الصعب على الجسم استخدام الأنسولين بالطريقة التي ينبغي أن يستخدمها، لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، القلب الأمراض والأمراض المزمنة الأخرى، من المهم تقليل كمية الدهون الحشوية لديك تلعب الجينات دورًا، مما قد يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للبعض.

يمكننا إجراء تغييرات على نظامنا الغذائي ونظام التمرينات لتقليل كمية الدهون الحشوية لدينا الدهون باتباع الاتى: 1 - الحد من السكر

الأشخاص الذين يأكلون المزيد من السكر المضاف يميلون إلى الحصول على المزيد من الدهون الحشوية، أحد الأشياء الأولى والأبسط هو تقليل المشروبات والعصائر المحلاة بالسكر، استبدل المشروبات المملوءة بالسكر بالمياه الفوارة والمياه المنقوعة بالفواكه ، أو الشاي الأخضر.

2 - ممارسة الرياضة

على الرغم من أن النظام الغذائي يلعب دورًا كبيرًا في مساعدتك على فقدان الدهون الحشوية ، إلا أن ممارسة الرياضة أمر بالغ الأهمية، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن التمارين الهوائية جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لها تأثير كبير على كمية الدهون الحشوية لديك، اهدف إلى الحصول على 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة الشدة مثل ركوب الدراجات أو الركض أو السباحة أو المشي السريع كل أسبوع.

3 - اتبع حمية منخفضة الكربوهيدرات

قالت خبيرة التغذية ريزا جويس ميرا : "تعتبر الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات استراتيجية ممتازة لفقدان الدهون الحشوية. وقد أثبتت العديد من الدراسات أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أكثر نجاحًا من الأنظمة الغذائية منخفضة الدهون، قد يساعد النظام الغذائي أيضًا في تقليل الدهون الحشوية، فالنظام الغذائي الكيتون يزيل الكربوهيدرات من النظام الغذائي ويستبدلها بالدهون، وهذا يمكن أن يضعك في حالة الكيتوزية ، وهي حالة استقلابية طبيعية ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مخزون الدهون ".

4 - زيادة تناول الألياف

الألياف تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويمكن أيضًا المساعدة في خفض مستويات هرمون الجريلين ، وهو هرمون الجوع. في إحدى الدراسات ، أدت زيادة استهلاك الألياف القابلة للذوبان بمقدار 10 جرامات يوميًا إلى تقليل خطر نمو الدهون الحشوية بنسبة تصل إلى 3.7 % استهلك المزيد من بذور الكتان والبطاطا الحلوة والعدس والحبوب لتعزيز تناول الألياف.

5 - كيفية قياس الدهون الحشوية

وتوضح خبيرة الصحة واللياقة البدنية دانييل إدينوورث ، أن قياس خصرك هو أفضل تقنية لتحديد ما إذا كان لديك دهون حشوية، إذا كان محيط الخصر 80 سم أو أكثر للنساء و 94 سم أو أكثر بالنسبة للرجال ، فأنت أكثر عرضة للإصابة بمرض مزمن.