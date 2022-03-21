6 علامات تدل على أنك بحاجة إلى زيادة تناول الزنك

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القاهرة - سامية سيد - تتطلب أجسامنا أنواعًا مختلفة من المعادن والفيتامينات بكميات معينة للحفاظ على استمرار الوظيفة الداخلية للأعضاء والأجهزة المختلفة، عندما لا يتم توفير أي عنصر غذائي له بالكمية المطلوبة، فإنه يؤدي إلى اضطراب ويمكن أن تظهر العلامات في أجزاء مختلفة من الجسم، والزنك هو أحد المعادن التي يحتاجها الجسم لتنشيط أكثر من 300 إنزيم تعمل على بناء المناعة وانقسام الخلايا ونمو الخلايا والبروتينات وتخليق الحمض النووي، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يوجد الزنك بكميات محدودة في الأطعمة التي نتناولها، ولا يمكن لجسمنا تخزين هذه المغذيات. هذا يعني أنه يجب استهلاكه بانتظام. يجب أن يستهلك الرجال فوق 14 عامًا 11 مجم من الزنك يوميًا ، بينما تحتاج النساء فوق 14 عامًا إلى 8 مجم. بالنسبة للنساء الحوامل، المقدار اليومي الموصى به من الزنك هو 11 مجم وللنساء المرضعات 12 مجم.

فيما يلي بعض العلامات التي تدل على أنك بحاجة إلى زيادة تناول الزنك. بطء التئام الجروح

أحد الأدوار الحاسمة للزنك هو الحفاظ على صحة بشرتك وتعزيز تخثر الدم بشكل صحيح ولكن عندما لا تتناول الزنك بكمية كافية ، فإنه يجعل من الصعب على الجرح أن يلتئم كما يحدث اندلاع حب الشباب بسبب نقص الزنك.

فقدان الوزن

يمكن أن يؤدي انخفاض تناول الزنك أيضًا إلى تغيير الشهية مما يؤدي إلى فقدان الوزن من الجيد التخلص من الكيلوجرامات عند زيادة الوزن ، لكن فقدان الكثير من الوزن يؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية أخرى حتى عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات ، فأنت بحاجة إلى جميع أنواع المغذيات الدقيقة للحفاظ على الوظائف الداخلية للجسم، فقدان الوزن الناجم عن نقص المغذيات غير صحي.

تساقط الشعر

يمكن أن يؤدي الإجهاد وسوء نظافة فروة الرأس وعدم كفاية تناول العناصر الغذائية الصحية إلى تساقط الشعر يمكن أن يكون تكسر الشعر وتساقط الشعر وخفة الشعر نتيجة لنقص الزنك.

يمكن أن تساعد زيادة تناول هذه المغذيات في منع تساقط الشعر وتحسين جودة الشعر لذلك ، إذا كنت تواجه مشاكل في الشعر مؤخرًا ، فعليك أولاً زيادة تناول الزنك.

كثرة الإصابة بالمرض

يعتبر الزنك من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في بناء المناعة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. يمكن أن يجعلك انخفاض تناول الزنك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض.

إذا كنت تشعر بالبرودة أكثر من الأشخاص الآخرين وتمرض كثيرًا ، فقد يكون ذلك علامة على نقص الزنك يمكن أن يساعد زيادة تناول الزنك أيضًا على التعافي من البرد بشكل أسرع من المعتاد.

رؤية ضبابية

المعادن مطلوبة أيضًا من أجل رؤية صحية عندما لا تحصل أجسامنا على كمية كافية من الزنك بانتظام، فإنها تؤثر على الرؤية، ينتج عنه رؤية ضبابية، وضعف في النظر.

إن تناول كمية كافية من الزنك يحافظ على بصرك، يعد الزنك وفيتامين أ عنصرين مغذيين ضروريين للحصول على رؤية صحية.

ضباب الدماغ

هل تشعر بالارتباك أو تجد صعوبة في التركيز على عملك كثيرًا؟ إذا كانت الإجابة بنعم، تحقق من مستوى تناول الزنك يوميًا يمكن أن يؤدي الطعام الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الزنك إلى ضباب الدماغ، مما يجعل من الصعب التركيز على المهمة التي تقوم بها يمكن أن تكون مسؤولة أيضًا عن مشاكل الذاكرة.