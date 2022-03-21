مشروب يومي يساعد على خفض ضغط الدم والكوليسترول

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 21 - مارس - 2022 7:53 مساءً

يعرف ارتفاع ضغط الدم بالقاتل الصامت، ولسبب ما تتطور هذه الحالة على مدار فترة زمنية تؤدي إلى أمراض القلب المزمنة، ويشير ضغط الدم إلى شدة تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم، وهو المعدل الذي يصطدم به بجدران الشرايين، إذا تركت دون علاج لفترة طويلة، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف جدران الشرايين، وذلك حسب ما ذكر موقع “healthline”.

ويعاني حوالي ثلث البالغين البريطانيين من ارتفاع ضغط الدم، وحال كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن تقليله حتى ولو بكمية صغيرة يمكن أن يساعد في تقليل خطر إصابتك بعدد من الحالات الصحية الخطيرة، بحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

يعتبر احتساء كوب من عصير الطماطم غير المملح واحدة من أسهل الطرق للتحكم في ارتفاع ضغط الدم، ويقال إن المشروب له خصائص ثبت أنها تخفض مستويات الكوليسترول.

تقول منظمة ضغط الدم في المملكة المتحدة، إن سبب قوة المشروب الأحمر هو محتواه من البوتاسيوم، الذي يدخل في وظائف أساسية متعددة في جسمك، يمكن أن يساعد تناول أو شرب الأطعمة والمشروبات الغنية بهذا المعدن في خفض ضغط الدم المرتفع.

طما وتشير الدراسات إلى أن عصير الطماطم لا يخفض ضغط الدم فحسب، بل يساعد أيضاً في إدارة مستوى الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفقاً لإحدى الدراسات المنشورة في “Food Science and Nutrition”، فإن عصير الطماطم قد يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ إذا تم تناوله بشكل منتظم، كما ودرس باحثون من جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان ومعهد توكسون لتربية النباتات تأثير عصير الطماطم غير المملح على عينة من 481 مشاركاً.

وشهد المشاركون الذين شربوا عصير الطماطم بانتظام تحسناً جذرياً في ضغط الدم بعد 12 شهراً، لاحظ الباحثون في الدراسة تحسنا في كل من الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي، وكذلك الكوليسترول الضار.