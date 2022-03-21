أطعمة تزيد من فرص إصابتك بمرض الكبد الدهني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

ينتشر مرض الكبد الدهني بشكل متزايد وتشمل المراحل اللاحقة تليف الكبد، وهناك العديد من العلامات التي يجب الانتباه إليها، على الرغم من أنها قد تكون أحياناً غامضة أو يصعب ملاحظتها، لذلك غالباً ما يطلق عليها اسم “المرض الصامت”.

تقول مؤسسة الكبد الأمريكية، إنه إذا كان أكثر من خمسة إلى 10% من وزن الكبد عبارة عن دهون، فإنه يسمى الكبد الدهني، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

يمكن أن تتراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد وتؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي “NAFLD”، ونتيجة لذلك قد ينتفخ الكبد بمرور الوقت كما ويمكن أن تصلب أنسجة الكبد وتندب “يسمي الأطباء هذا تليف الكبد”، تزداد احتمالية إصابتك بمرض الكبد الدهني غير الكحولي إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة أو في منتصف العمر أو الإصابة بمرض السكري.

يحتاج جسمك إلى “فيتامين A” ، ويمكن الحصول عليه من النباتات مثل الفواكه والخضروات الطازجة، خاصةً تلك ذات اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر، لكن إذا كنت تتناول مكملات تحتوي على جرعات عالية من “فيتامين A”، فقد يكون ذلك مشكلة لكبدك، استشر طبيبك قبل تناول أي “فيتامين A” .

كما تظهر بعض الدراسات أن السكر يمكن أن يكون ضاراً للكبد مثل الكحول، حتى لو لم تكن تعاني من زيادة الوزن.

ولا يعد الإفراط في تناول السكر ليس سيئاً لأسنانك فقط، بل أنه يمكن أن يضر الكبد أيضاً، حيث يستخدم الكبد نوعاً واحداً من السكر يسمى الفركتوز، لإنتاج الدهون ويؤدي تناول الكثير من السكر المكرر وشراب الذرة عالي الفركتوز إلى تراكم دهون يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكبد.