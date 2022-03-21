شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك إذا ارتفعت نسبة الزنك؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد نسبة كبيرة من الأشخاص أنه في حالة تناول المكملات الغذائية يوميًا فهم يحافظون علي صحتهم من الإصابة بالأمراض، ولكن للطب الحديث رأى أخر، فارتفاع نسبة العناصر الغذائية في الجسم نتيجة لتناول بعض المكملات تتسبب في نقص بعض العناصر الأخرى.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع "إكسبريس"، أن تناول المكملات الغذائية يعد من الأمور التي لا تتم إلا بعد استشارة الطبيب، ولكن بعض الأشخاص يسعون لتناولها دون أمر الطبيب، وهذا الأمر يتسبب في نقص بعض العناصر الغذائية الأخرى، فمثلا تناولك لكميات عالية من الزنك يعرضك لنقص نسبة عنصر النحاس.

وأشار التقرير، إلى أن الزنك يعد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، فهو يقوم علي تكوين خلايا الجسم، ومعالجة الكربوهيدرات والدهون ، ويساعد علي التئام الجروح، وأيضا تقوية الجهاز المناعي، ولكن في حالة ارتفاع كمية الزنك في الجسم، يتسبب في ذلك تقليل نسبة عنصر النحاس، وهذا الأمر يتسبب في زيادة فرص الإصابة بفقر الدم، وضعف العظام المؤدي إلي هشاشة العظام، وأيضا حدوث تنميل في الجسم خاصة الأطراف.

وحول ذلك أكدت المعاهد الوطنية للصحة "NIH"، أن النسبة التي يحتاجها الجسم يوميا من الزنك هي 40مجم، وليس أكثر من ذلك ويمكن أن تتوفر هذا الكمية خلال الأطعمة المتناولة ومنها الدجاج واللحوم الحمراء والمكسرات، ولكن في حالة إجراء تحليل لقياس نسبة الزنك في الجسم، وتم الاكتشاف أنك بالفعل تعاني من نقص في نسبته فأنت بحالة إلي أخذ الحبوب المعوضة.

وقدم التقرير أبرز الأعراض التي تشير إلي نقص نسبة الزنك في الجسم، ومنها فقدان الشهية وضعف الجهاز المناعي، وتأخر التئام الجروح، وعدم القدرة علي التركيز، وفقدان الوزن.