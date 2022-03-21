شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. تناول المكملات الغذائية الغنية بالمعادن بكثرة يسبب مشاكل صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تساعد مكملات الفيتامينات والمعادن في سد الفجوات الغذائية، على وجه الخصوص ، قد تستفيد من تناول مكمل المغنيسيوم، تشارك هذه المغذيات الأساسية في العديد من أجهزة الجسم ،فهي تنظم وظائف العضلات وضغط الدم وتحافظ على قوة عظامنا، يمكن أن يؤدي استهلاك هذا المعدن الزائد إلى التسمم والغثيان وتشنجات المعدة، وفقا لما نشره موقع"womansworld".

هل يمكن للشخص أن يأخذ الكثير من المغنيسيوم؟

على الرغم من أننا غالبًا ما نرى المغنيسيوم في شكل مكمل ، إلا أنه يوجد بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الخضار الورقية والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة، الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم آمنة للاستهلاك بأي كمية ، لذلك لا يتعين على الأشخاص الحد من تناولهم ، لا يمكن قول الشيء نفسه عن مكملات المغنيسيوم.

وقالت خبيرة التغذية الأمريكية كارول هاغانز: "يمكن أن تحدث سمية المغنيسيوم إذا حصل شخص ما على كميات عالية جدًا من المغنيسيوم من المكملات الغذائية أو الأدوية ، يمكن أن يحدث أيضًا إذا كان شخص ما يعاني من ضعف في وظائف الكلى لأن جسمه غير قادر على إزالة الماغنيسيوم الزائد."

ماذا يحدث عندما تأخذ الكثير من المغنيسيوم؟

قد تعاني من تقلصات في المعدة، وإسهال، وغثيان، وهناك قائمة بالآثار الجانبية الأكثر خطورة لسمية المغنيسيوم وتشمل:

ضغط دم منخفض

غثيان

التقيؤ

احمرار الوجه

احتباس البول

انسداد الأمعاء

الاكتئاب والخمول قبل أن يتطور إلى ضعف العضلات

صعوبة في التنفس

انخفاض شديد في ضغط الدم

عدم انتظام ضربات القلب

توقف القلب

ما مقدار المغنيسيوم الذي يجب أن أتناوله يوميًا؟

الكمية الموصى بها من المغنيسيوم التي يجب أن تتناولها النساء فوق سن الخمسين في اليوم هي 320 ملليجرام (مجم) من خلال مجموعة من الأطعمة والمشروبات والمكملات الغذائية إذا لزم الأمر، لا ينبغي لأي شخص بالغ تناول أكثر من 350 مجم من هذا المعدن في شكل مكمل يوميًا ، لأن هذا قد يؤدي إلى تسمم المغنيسيوم.