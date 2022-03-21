علاجات طبيعية تقضي على نزلة البرد خلال يومين 

بيروت - نادين محمد - هناك حوالي 100 نوع من الفيروسات التي تسبب نزلات البرد. تشمل أعراضه احتقان الأنف وسيلانها وحمى خفيفة وآلام في الرأس وألم في الحلق وصعوبة في التنفس.

كل هذا قد يجعل الشخص متعبًا وقد يستنزف طاقته مما يؤدي إلى الإرهاق. بالنسبة لمعظم الناس ، ستختفي هذه الأعراض في غضون يوم أو يومين ، إذا تم اتخاذ الرعاية المناسبة.

هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تهدئة أعراض البرد. لكن على الشخص أولًا أن يعرف أن الإصابة بالحمى هي طريقة يعبر بها جسمك عن أنه يقاوم الفيروس.

علاجات ونصائح فعالة وطبيعية

١- النظافة لمنع البرد:

البرد مرض معد لأنه يسببه فيروسات. لذلك ، من أجل منع انتشار البرد ، على المرء أن يحافظ على نظافته اولا.

اغسلي يديك بشكل صحيح، احتفظي بأدوات منفصلة وتأكدي من استخدام أفراد عائلتك لأدوات منفصلة أيضًا.

٢- العسل

العسل له خصائص مضادة للميكروبات. كما أنه فعال في علاج التهاب الحلق. تناول ملعقة من العسل مع الماء الساخن والليمون سيكون بمثابة مثبط للسعال ويريح من التهاب الحلق.

٣- الزنجبيل

الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات. تناول الزنجبيل بالماء الساخن والليمون قد يخفف من آلام الحلق ويساعد أيضًا في تقليل التهاب الجهاز التنفسي.



٤- الحساء

أشارت دراسة إلى أن شرب حساء الدجاج عندما تكون مريضًا يجعلك تشعر بتحسن. الحساء يحتوي على عدد أكبر من خلايا الدم البيضاء ، وهو أمر ضروري لجسمك لمحاربة العدوى.

٥- حمام البخار

يساعد البخار في التخلص من حب الشباب ويساعد أيضًا في إزالة البلغم من الجسم. يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس في الماء الساخن واستنشاق البخار لبضع دقائق.

6-الغرغرة

تعمل الغرغرة بالماء المالح على تحسين وظيفة الحلق بشكل كبير. يمكنك أيضًا استخدام محلول بيتادين للغرغرة.

٧- الكركم

يحتوي الكركم على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في علاج الأمراض المختلفة. كما أنه يحسن نومك. لتحضير هذا الماء ، أضيفي نصف ملعقة كبيرة كركم ونصف ملعقة كبيرة ملح في ماء فاتر. امزجيهم جيدًا واشربيه ببطء. سيساعدك هذا على التخلص من الإحساس بالوخز في حلقك.

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