شكرا لقرائتكم خبر عن “الغذاء والدواء” توضح طرق التعامل الآمن مع صبغات الشعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصحت هيئة الغذاء والدواء بإجراء اختبار الحساسية عند التعامل مع صبغات الشعر، وذلك من خلال وضع كمية قليله من الصبغة على الجلد قبل استخدامه؛ لتفادي حدوث ضرر خلال استخدام صبغات الشعر.

وبينت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كيفية عمل اختبار الحساسية وذلك بوضع كمية قليلة من صبغة الشعر المراد استعمالها على منطقة صغيرة وتركها لمدة يومين؛ للتأكد من عدم تحسس الجلد من المنتج.

وذكرت الهيئة أكثر الأعراض الجانبية شيوعًا والتي تتمثل في: تهيج فروة الرأس، وحدوث حكة، وتساقط الشعر، وحدوث احمرار، وضيق بالتنفس.

ونصحت الهيئة المستهلكين عند التعامل مع صبغات الشعر بقراءة التحذيرات واتباع الإرشادات المكتوبة على العبوة قبل الاستخدام، مع ضرورة تجنب الصبغات خلال فترة الحمل خصوصًا في الأشهر الأولى، وتخزين الصبغات في مكان مناسب حسب تعليمات الشركة المصنعة.

كما نصحت الهيئة أيضًا بارتداء قفازات عند استعمال الصبغات، وعدم خلط الصبغات مع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية عليها، وكذلك عدم ترك الصبغات على الشعر أطول من الفترة المحددة.