شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات الطقس والتعرض لتلوث الهواء يعرضك لتهيج العين والأنف والربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل تقلبات الطقس وانخفاض وارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا التعرض لتلوث الهواء، يزداد ظهور العديد من الأعراض المرتبطة بمشاكل الجهاز التنفسي، كالربو، وتهيج العين والأنف، والدوخة والصداع، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف علي الأعراض بشكل أكثر وضوحًا وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "لايف ساينس".

يتعرض البعض للإصابة بتهيج العين والأنف والحنجرة، وهذا الأمر يكون بسبب تعرض الجسم للأمور المسببة للحساسية عن طريق تنشيط الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، ولذا يزداد فرص الإصابة باحمرار العين، أو سيلان الأنف وألم الحلق، فبعض الأشخاص يعانون من هذه الأعراض عن استنشاق الغبار أو الدخان أو الروائح فكل هذه الأشياء مهيجات، تتسبب في ظهور الأعراض.

يزداد فرص الإصابة بالربو خلال هذه الفترة من السنة، أي عند قدوم فصل الربيع، والسبب حبوب اللقاح، وبعض مرضي الربو أيضا يتعرضون لانتكاسات في الجهاز التنفسي، عند التعرض لأي مسببات مؤدية لمشاكل الربو، ولذا عليك التقليل من التعرض لأي مسبب ومهيج للربو، والذهاب للطبيب والتعرف علي العوامل المؤدية للانتكاسات المرتبطة بالربو.

وأوضح التقرير، أن بعض الأشخاص يتعرضون للشعور بالدوخة والصداع الشديد، نتيجة لدخول هواء ملوث الجسم، وقد يكون علامة علي التسمم بأول أكسيد الكربون، ولذا عليك تجنب هذه الأعراض عن طريق المتابعة عند الطبيب.

وقدم التقرير بعض النصائح لتحسين جودة الهواء، ومنها:

- تهوية منزلك بشكل صحيح .

-قم بتنظيف الأجهزة وصيانتها بشكل صحيح مثل مكيفات الهواء .