شكرا لقرائتكم خبر عن 5 بدائل لنظامك الغذائي من أجل فم أكثر صحة وأسنان نظيفة أبرزها.. الجبنة واللوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم موقع "ديلى أكسبرس" 5 حيل غذائية من أجل صحة الفم، بدائل في النظام الغذائي وافق عليها طبيب الأسنان من أجل فم أكثر صحة.



فحص الاسنان

وقال الموقع: يعتبر صحة الفم أكثر من مجرد تنظيف أسنانك بالفرشاة، في الواقع، كل شيء من عادات تناول الوجبات الخفيفة إلى المشروبات الكحولية المفضلة يمكن أن يكون له تأثير كبير على أسنانك ولثتك، يعد النظام الغذائي الصحي أمرًا ضروريًا للحفاظ على نظافة الفم الجيدة، وهذه 7 بدائل سهلة يمكنك إجراؤها لتحسين نظامك الغذائي.

وأضاف الموقع، بينما يعتبر تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط من المكونات الأساسية لفم صحي، فإن اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن ما نأكله ونشربه هو أسهل الطرق لتحسين نظافة الفم العامة لدينا، يعد استبدال الوجبات الخفيفة السكرية المصنعة بالأطعمة الطبيعية أحد أكثر البدائل وضوحًا، ولكن ما الذي يجب عليك فعله أيضًا للحصول على فم أكثر صحة؟

كيفية تعزيز روتين نظافة الفم

يُعرف السكر بأنه عدو نظافة الفم الجيدة، ولكن اتضح أنك لست مضطرًا إلى قطعه تمامًا للحفاظ على فم صحي، في الواقع، حتى أبسط البدائل يمكن أن تحسن أسنانك ولثتك عند إقرانها مع روتين متين لنظافة الفم، إنها مجرد حالة لتحقيق التوازن بين الاثنين.

قال موقع "ديلى اكسبرس"، يفترض الكثير من الناس أن تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا كافٍ للحفاظ على أسناننا في أفضل حالة، ومع ذلك، نحتاج أيضًا إلى التفكير فيما نأكله، حيث توجد بعض الأطعمة التي تكون أسوأ لأسنانك.



تنظيف الاسنان

ما الذي يجب عليك تبديله في نظامك الغذائي؟ 1. تناول الجبنة

في حين أن منتج الألبان اللذيذ يمكن أن يؤدي إلى السمنة اذا تم تناولها بكميات كبيرة، فإن استهلاك كمية معتدلة من الجبن يمكن أن يفيد أسنانك بالفعل، "للجبن عدد من الفوائد لأسنانك، بما في ذلك مستويات عالية من الفوسفات والكالسيوم، مما يقوي الأسنان والعظام بشكل طبيعي، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الجبن على موازنة مستوى مواد معينة في الفم تساعد في الاقلال من الحمض الذى يضر أسنانك ويؤدى لمزيد من تنظيف اللعاب، ونتيجة لذلك، حماية أفضل ضد تسوس الأسنان، استبدل وجباتك الخفيفة المالحة بكمية صغيرة من الجبن لتحسين رائحة فمك وقوة أسنانك.

2.تناول العنب الطازج بدلا من الزبيب

بينما تحتوي الفاكهة الطازجة والمجففة على نسبة عالية من السكر بشكل طبيعي، فإن الأنواع المجففة مثل الزبيب يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك، عندما تجف الفاكهة، يصبح السكر المركز لزجًا ويلتصق بالأسنان واللثة، مما يساهم في تسوس الأسنان بشكل كبير بمرور الوقت، "يمكن للناس أحيانًا أن يفترضوا أن الفاكهة بجميع أشكالها مفيدة لك، ولكن عندما يتعلق الأمر بأسنانك، فهذا ليس هو الحال بالضرورة، للحصول على بدائل صحية للفم، حاول تناول المانجو الطازج بدلاً من المجفف، أو العنب بدلاً من الزبيب."

إذا قررت الانغماس في تناول الفاكهة المجففة من وقت لآخر، فإن الأمر يستحق شطف فمك بالماء على الفور لمنع السكر العالق من إتلاف أسنانك.

3. اللوز بديلاً رائعًا لأنه مليء بالكالسيوم

تعتبر الوجبات الخفيفة طريقة رائعة لمنح نفسك انتعاشًا بين الوجبات، ولكن اختيار النوع المناسب من الأطعمة أمر بالغ الأهمية لحماية أسناننا.

يمكن أن يعلق النشا الموجود في الوجبات الخفيفة الشهيرة مثل رقائق البطاطس بين الأسنان مما يؤدي إلى تراكم البلاك بمرور الوقت، على عكس رقائق البطاطس، المكسرات مليئة بالدهون الصحية التي يمكن أن تساعدنا على إنتاج اللعاب لتنظيف أسناننا وتنظيم درجة الحموضة في الفم.

تعتبر الأصناف غير المملحة مثل اللوز بديلاً رائعًا لأنه مليء بالكالسيوم الأساسي اللازم للحفاظ على أسنان قوية.

4. تناول الشيكولاتة الداكنة

تناول الوجبات الخفيفة المنتظمة طوال اليوم على الوجبات الخفيفة السكرية يزيد من الفترة الزمنية التي تتعرض فيها أسنانك لهجوم حامضي، هذا يعني أن تناول قطعة من الشوكولاتة المفضلة لديك بعد الوجبة، دفعة واحدة، أفضل من قضمها على مدى بضع ساعات، كما إنه في حين أنه قد يبدو مفاجئًا بالنسبة لك، فإن اختيار الشوكولاتة على الحلويات هو في الواقع خيار حكيم.

تتكون الحلويات، بالكامل تقريبًا من السكر، واتساقها يعني أنها يمكن أن تلتصق بأسنانك، مما يعرضك لخطر التسوس.

أوصى أطباء الأسنان باستخدام الشوكولاتة الداكنة لأنها تحتوي على نسبة سكر أقل من الشوكولاتة البيضاء أو شوكولاتة الحليب.

5.استبدل السلطات المقرمشة بالخضروات الورقية

الخضار الورقية مثل اللفت والسبانخ والكرفس غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية، مما يجعلها خضروات رائعة للأسنان.

يساعد محتوى الألياف في الخضروات الورقية على إزالة بقايا الطعام والبلاك، بينما يغذي جسمك بالكالسيوم أثناء تناولها، حيث إن تقطيع بعض اللفت أو السبانخ إلى شطيرة الخبز هو طريقة رائعة لإضافة بعض الفوائد الورقية إلى نظامك الغذائي."

وينصح أطباء الأسنان بأنه لا يوجد بديل لروتين مناسب للعناية بصحة الفم للحفاظ على أسنانك في أفضل حالة، يتضمن ذلك تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، وتنظيف ما بين أسنانك بفرشاة الأسنان أو الخيط، وإجراء فحوصات منتظمة مع طبيب أسنانك."