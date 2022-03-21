الزنجبيل وحبة البركة لنسف وازالة الكرش للابد

بيروت - نادين محمد - يُعتبر الكرش من أكثر المشكلات المزعجة، التي تُسبب الكثير من الإحراج، وعدم الثّقة في النفس، وقد تُسبب الطُرُق الخاطئة في سبيل التخلّص من الكرش في وقت قصير؛ كتناول كميّاتٍ قليلةٍ من السعرات الحرارية، أو اتباع حمياتٍ غذائيةٍ قاسيةٍ، خسارة الجسم للبروتين وعناصر أخرى من المعادن والفيتامينات، والذي ينتج عنه العديد من المضاعفات الصحيّة. اذا كنت ترغبين بـإزالة الكرش للأبد والتمتع بالرشاقة الدائمة، اكتشفي مع "الجميلة، مشروب الزنجبيل وحبة البركة.

كوب يومياً من هذا المشروب لنسف الكرش للأبد

لا تترددي في اللجوء إلى هذا المشروب، لتذوبي الدهون التي تتراكم في منطقة بطنك، لأنَّ هذه المشكلة تسبب إصابتك بأمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكّري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

مشروب الزنجبيل وحبة البركة لإزالة الكرش

يتميز هذا المشروب بمفعوله القوي فى حرق الدهون وتسريع الأيض؛ لغناه بكم كبير من الألياف ومضادات الأكسدة التى تُساعد في حرق أسرع للدهون. كما يُساعد في سرعة التمثيل الغذائي وتسريع الأيض بتناول كوب منه يومياً، إليك كل ما تحتاجين لإعداده وطريقة تطبيقه .

المكوّنات:

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة حبة البركة.

ثمرة من التفاح الأخضر.

شريحتان من الأناناس.

نصف ملعقة من المريمية.

طريقة التحضير والإستخدام:

قومي بإضافة المريمية والزنجبيل وحبة البركة في وعاء على النار، واتركيها تغلي لدقائق ثم صفيها. في الخلاط الكهربائي أضيفي التفاح وشرائح الأناناس مع تركها تمتزج تماماً حتى تشكل عصيراً بدون تكتلات ثم أضيفى إليها مزيج المريمية والزنجبيل وحبة البركة وضربها مرة أخرى. تناولي كوب منه إلى كوبين على مدار اليوم.

إقرئي يضاً:

رجيم إزالة الكرش في أسبوع للبنات اللواتي يعانين من انتفاخ البطن

حرق الدهون وإزالة الكرش في دقيقتين فقط

رجيم الماء والتونا لانقاص كيلوغرامين في 3 أيام وازالة الكرش!