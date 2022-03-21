بيروت - نادين محمد -

انتشرت عبر المواقع مؤخراً معلومات تتناول موضوع فوائد عشبة ديد الضبعة. وتحدث الكثيرون في هذا السياق ومنهم اطباء اعشاب عن امكانية استخدام هذا النوع من الاعشاب من اجل علاج بعض انواع السرطان فضلاً عن تكيس المبايض لدى النساء. لكن يبدو ان للخبراء رأياً آخر. فما حقيقة الفوائد المختلفة لهذه النبتة.

ديد الضبعة للسرطان



تناول الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي فوائد عشبة ديد الضبعة. وتساءل الجميع عن مدى قدرتها على شفاء السرطان. وتحدث بعض اختصاصيي العلاج بالاعشاب عن امكانية الاستفادة من بعض وصفاتها. لكن الباحثين في مجال الطب نفوا فيما بعد ذلك واشاروا الى ان هذا مجرد اعتقاد خاطئ.

- في بريد القراء، طُرح على خبراء صحيفة الرياض في وقت سابق سؤال مفاده، يوجد لدينا في تبوك نبات صغير على شكل الاصابع مليء بالعصارة الهلامية شديدة المرارة وله ازهار صفراء في نهاية كل اصبع يسمى ديد الضبعة. وقد لاحظت ان الناس يجمعون هذا النبات لدرجة انه سينقرض. وسألت الناس الذين يتوافدون الى تبوك من اجل هذا النبات فقالوا انه يعالج السرطان. فهل هذا صحيح ام لا.



- وجاء في اجابة خبير الصحيفة. عزيزي السائل من تبوك، هذا النبات يسمى ديد الضبعة نظراً لشبهه بديد الضبعة. وقبل عشرين سنة كتب عنه في بعض الصحف المحلية انه يشفي السرطان. وقد انتدبت وزارة الصحة آنذاك فريقاً كنت انا منهم لجمع هذا النبات وتحليله والتأكد منه. وفعلاً ذهبنا الى المنطقة التي يكثر فيها هذا النبات وهي بئر بن هرباس والتي تقع على بعد 60 كلم من تبوك. لقد اخضعنا هذا النبات للتحليل وجرب على خلايا سرطانية وبعثنا بعينة الى مركز السرطان الوطني في الولايات المتحدة الاميركية واتضح خلوه من اي تأثير على السرطان وقد وجدنا ان هذا النبات يعتبر احد النباتات السامة.

- ولاحقاً اوضح خبير العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني في حديث الى برنامج الصورة الذي عرضته شاشة روتانا خليجية ان علاج السرطان بعشبة ديد الضبعة مجرد اكذوبة. وقال في هذا السياق ان هذه العشبة تنتشر في المنطقة الشرقية والجنوبية وان شخصاً كان يصفها لعلاج السرطان. واضاف ان هذه الرواية انتشرت بعد ذلك في الصحف، لافتاً الى ان لجنة من وزارة الصحة ارادت لقاء هذا الشخص الا انه كان يتهرب باستمرار. وتابع ان هذه العشبة سامة. وشدد على ان الطب البديل تراث الاجداد ولا يمكن ان يشكل بديلاً للطب الحديث وانه مكمل له.



