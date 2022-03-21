شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى حساسية الموز وعلامات الإصابة بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حساسية الموز هي حساسية لبروتينات معينة موجودة فى الموز تتراوح ردود الفعل التحسسية تجاه الموز من خفيفة إلى أعراض قد تكون مهددة للحياة، حيث يحتاج أي طفل أو بالغ تظهر عليه أعراض حساسية الموز إلى تقييم طبي لتقييم عوامل الخطر لديهم من الحساسية المفرطة والحساسية المحتملة تجاه المواد الأخرى.

وحسب ما ذكره موقع ufhealth قد يكون الأشخاص المصابون بحساسية الموز أكثر عرضة للإصابة بحساسية تجاه مواد أخرى ، مثل اللاتكس تحدث حساسية الموز، على غرار جميع أنواع الحساسية، عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه شيء غير ضار.

وتختلف أعراض الحساسية من شخص لآخر قد يظهر بعض الأشخاص تهيجًا خفيفًا للجلد فقط بينما قد يعاني الآخرون من رد فعل مهدد للحياة يسمى الحساسية المفرطة.

الأشخاص الذين يعانون من حساسية الموز أكثر عرضة للحساسية تجاه المواد الأخرى بالإضافة إلى الموز، وهناك سببان لهذا.

أولاً: الحساسية هي علامة على فرط تفاعل الجهاز المناعي الذي قد يتفاعل أيضًا مع مواد أخرى تبدو غير ضارة.

ثانيًا: تشبه البروتينات الموجودة في الموز البروتينات الموجودة في بعض المواد الطبيعية الأخرى، ولا سيما مادة اللاتكس التي تستخدم في أشياء مثل قفازات النظافة والبالونات والواقي الذكرى.

تعتبر حساسية الموز غير شائعة نسبيًا ولا تصنف من بين أكثر أنواع الحساسية شيوعًا، في معظم مناطق العالم ومع ذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه المواد التي تحتوي على بروتينات مماثلة لتلك الموجودة في الموز معرضون لخطر متزايد.

عوامل الخطر

يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بحساسية الموز إذا كان لديه حساسية تجاه الفواكه والخضروات الأخرى أو مادة اللاتكس.

تشمل عوامل الخطر الأخرى لحساسية الموز، وكذلك الحساسية تجاه الأطعمة الأخرى، ما يلي:

-تاريخ من الإكزيما أو التهاب الجلد التأتبي.

-حساسية تجاه أي شيء آخر، بما في ذلك الأطعمة وحبوب اللقاح والنباتات.

-تاريخ من متلازمة حساسية الفم مع أي أطعمة.

-الإصابة بالربو.

-تاريخ عائلي من الحساسية، خاصةً تجاه الموز.

تعتمد أعراض حساسية الموز على نوع الحساسية التي يعاني منها الشخص، و يمكن أن تتغير الأعراض أيضًا بمرور الوقت، وتحدث حساسية طفيفة نسبيًا ، تسمى متلازمة الحساسية الفموية (OAS) ، عندما يتلامس الموز مع جلد الشفتين والفم والحلق.

حساسية الموز عند الرضع

تتشابه أعراض حساسية الموز عند الرضع كما هي مع أي شخص آخر، ويجب أن يكون الشخص دائمًا حذرًا عند تقديم أطعمة جديدة للرضيع ، خاصةً المواد المسببة للحساسية الشائعة مثل الفول السوداني إذا كان الطفل مصابًا بالأكزيما أو حساسية أخرى ، فإن خطر رد الفعل التحسسي الشديد تجاه طعام أو مادة أخرى يكون أكبر.

لا يزال ينصح بإدخال مسببات الحساسية الغذائية الشائعة ، بما في ذلك الفول السوداني وجوز الشجرة وفول الصويا والبيض ، إلى الرضيع عندما يكون عمره بين 5 و 7 أشهر، و يؤدي تأخير إدخال هذه الأطعمة إلى زيادة خطر الإصابة بالحساسية الغذائية .

يجب على الآباء والأوصياء مراقبة الرضع والأطفال الصغار بحثًا عن علامات متلازمة حساسية تسمى متلازمة التهاب الأمعاء والقولون الناجم عن البروتين الغذائي (FPIES).

يصاب الأطفال المصابون بـ FPIES بأعراض معدية معوية شديدة ، بما في ذلك القيء والإسهال بعد 2-3 ساعات من تناول المواد المسببة للحساسية، من غير المحتمل أن تقوم اختبارات حساسية الدم بتشخيص الحالة.

يظهر العديد من الأطفال الذين يعانون من FPIES في البداية علامات الحساسية من حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي عادةً ما تسبب FPIES الحساسية للعديد من الأطعمة عندما يبدأ تناولها ، على الرغم من أن منتجات الألبان وفول الصويا من بين أكثر المسببات شيوعًا.

غالبًا ما يحتاج الأطفال المصابون بهذا الاضطراب إلى تناول نظام غذائي محدود ، ويمكن أن يتسبب عدم علاج FPIES في حدوث سوء تغذية حاد وجفاف .