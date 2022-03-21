شكرا لقرائتكم خبر عن لإنقاص الوزن.. طرق غير تقليدية تساعدك على التخلص من السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند محاولة فقدان الوزن، غالبًا ما يصادف الأشخاص نصائح عديدة ومختلفة من اتباع نظام غذائى معين إلى التمارين وغيرها، ويجب أن تضع فى اعتبارك أن أفضل خطة لخسارة الوزن هي تلك التي يمكنك الالتزام بها لأنه بدون التخطيط، ستصبح كل الجهود بلا جدوى، فى هذا التقرير نتعرف على طرق غير تقليدية تساعدك على التخلص من السمنة وإنقاص الوزن.

طرق غير تقليدية لانقاص الوزن

فيما يلي بعض الطرق غير التقليدية التي يمكنك من خلالها إنقاص الوزن وفقا لموقع "timesnownews":

الابتعاد عن الشاشات أثناء تناول الطعام

يميل الأشخاص الذين يستخدمون الشاشات أثناء تناول الطعام إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر مقارنة بالأشخاص الذين لا يستخدمون الشاشات، لذلك إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، فاجعل من المعتاد إبقاء جميع الأجهزة الرقمية بعيدًا عند تناول الطعام.

تناول الطعام ببطء وامضغه جيدًا

هل تعلم أن طريقة المضغ يمكن أن تؤثر على وزنك؟ يمكن أن يساعد الأكل البطيء في تحفيز الشبع بشكل أسرع، وبالتالي منع خطر الإفراط في تناول الطعام أو تناول السعرات الحرارية المفرطة علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد مضغ الطعام جيدًا في تسهيل هضمه.

تناول وجبة فطور ثقيلة

وجبة الإفطار من أهم وجبات اليوم لذلك، حتى تشعر بالشبع وتصبح مليئًا بالطاقة طوال اليوم، تناول وجبة إفطار ثقيلة وصحية، فيمكن أن تساعد وجبة الإفطار أيضًا في إنقاص الوزن عن طريق التخلص من آلام الجوع اليومية والرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة.

قم باختيار بدائل صحية

لكل طعام غير صحي، هناك بديل صحى متاح، كل ما عليك فعله هو أن تكون يقظًا بما يكفي للبحث عنه، من البروتين الحيواني إلى الكربوهيدرات، ابحث عن بدائل غذائية صحية في نظامك الغذائي، مثل مبادلة السكر المكرر بالعسل.

لا تمنع نفسك تمامًا من أى نوع من الطعام

لا تجعل بعض الأطعمة "ممنوعة" لأنك قد ينتهي بك الأمر إلى الرغبة في تناولها بشكل أكثر، هذا يمكن أن يكون له تداعيات صحية بعد ذلك على الصحة والوزن اجعلها عادة أن تأكل كل شيء ولكن باعتدال.