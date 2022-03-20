شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف السر.. ليه لازم تشرب مياه طول اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الكثيرون أن شرب المياه يكون أثناء العطش فقط ويجهلون أن للمياه فوائد عديدة على صحة الجسم وعلى البشرة والشعر أيضا كما ينصح بشرب ما يقارب من 3 لتر مياه في اليوم أو أكثر وحسب ما ذكره موقع healthdirect فإن فوائد شرب المياه طوال اليوم هي:

فوائد شرب المياه طوال اليوم1: يزيد الطاقة ويخفف التعب

نظرًا لأن دماغك في الغالب عبارة عن ماء ، فإن شرب الماء يساعدك على التفكير والتركيز بشكل أفضل وتكون أكثر انتباهًا كمكافأة إضافية، يتم أيضًا تعزيز مستويات الطاقة لديك!

2: يعزز فقدان الوزن

يزيل المنتجات الثانوية للدهون ويقلل من تناول الطعام (عن طريق ملء بطنك إذا تم تناوله قبل الوجبات) ، ويقلل من الجوع ، ويزيد من عملية التمثيل الغذائي لديك ولا يحتوي على سعرات حرارية!

3: يطرد السموم

التخلص من الفضلات عن طريق التعرق والتبول مما يقلل من مخاطر الإصابة بحصوات الكلى والتهابات المسالك البولية.

4: يحسن بشرة الجلد

يرطب بشرتك ويحافظ عليها منتعشة وناعمة ومتوهجة وناعمة التخلص من التجاعيد، كما إنه أفضل علاج لمكافحة الشيخوخة.

5: يحافظ على الهضم

يساعد شرب الماء على الهضم الجيد ويمنع الإمساك.

6:تخفيف الصداع

الاكثار من شرب المياه طول اليوم يساعد على تخفيف الصداع والحد من الإرهاق والتعب.