شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مذهل بخيوط العنكبوت.. سيمّكن الأطباء من علاج هذا المرض الخطير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:
يبدو أن حل المشكلة التي أرّقت الباحثين لسنوات طويلة، والتي تتعلق ببروتين (بي 53)؛ سيكون مفتاح حلها بسبب بروتين مستخرج من حرير العنكبوت.
ويلعب بروتين (بي 53) دورا رئيسيا في دفاع الجسم ضد السرطان، من خلال اكتشاف ومنع الطفرات الجينية التي يمكن أن تؤدي إلى السرطان.
لكن برغم تلك الأهمية؛ تكمن مشكلة بروتين (بي53)، والذي يحمي الخلايا من السرطان، في أنه يتحلل بسرعة في الخلية.
ووجد الباحثون في معهد كارولنسكا طريقة غير عادية لتثبيت هذا البروتين وجعله أكثر فاعلية، وهي إضافة بروتين حرير العنكبوت إليه.
وفي دراسة نشرت أول من أمس في دورية «ستركشر»، أن هذا الحل أدى إلى تكوين بروتين أكثر استقرارا وقادرا على قتل الخلايا السرطانية.
وخلال الدراسة قام الباحثون بإرفاق جزء من بروتين حرير العنكبوت على بروتين (بي 53) البشري، فوجدوا أن الخلايا بدأت في إنتاجه بكميات كبيرة.
وأثبت البروتين الجديد أيضا أنه أكثر استقرارا من بروتين (بي 53) العادي وقادر على قتل الخلايا السرطانية.
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف مذهل بخيوط العنكبوت.. سيمّكن الأطباء من علاج هذا المرض الخطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.