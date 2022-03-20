شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عناصر لأسلوب حياة صحى وخالٍ من الأمراض.. أبرزها التغلب على التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كم مرة سمعت عن فوائد أسلوب الحياة الصحى؟ إنه مفتاح لفقدان الوزن، والحماية من العديد من الأمراض والحفاظ على صحتك العامة، ومن ناحية أخرى ، فإن أسلوب الحياة السئ يضر بصحتك بأكثر من طريقة، لكن ما الذي يشتمل عليه أسلوب الحياة الجيد؟.. هذا ما نتعرف عليه فى هذا التقرير، وفقًا لموقع "Onlymyhealth".

وهناك أربعة عناصر لأسلوب حياة جيد وصحى:

نظام غذائي متوازن

النشاط البدني

إدارة الإجهاد

النوم الكافى

عناصر أسلوب الحياة الجيد1. نظام غذائي متوازن

النظام الغذائي المتوازن هو نظام غذائي يحتوي على الكثير من البروتين للنمو والشفاء والتمثيل الغذائي، كما أنه يحتوي على ما يكفي من الكربوهيدرات والكربوهيدرات المعقدة لتكون محددة.

تتضمن بعض مصادر النظام الغذائي المتوازن الحبوب الكاملة والدخن والبقوليات أيضا ، تناول الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بالألياف، لا تتجاهل منتجات الألبان مثل الحليب واللبن الرائب والجبن والزبدة وما إلى ذلك.

2. النشاط البدني

لا يقتصر الأمر على فقدان الوزن فحسب، بل تُعد ممارسة الرياضة أمرًا ضروريًا للصحة العامة، لا يوجد عدد محدد من الساعات التي يجب أن تقضيها في صالة الألعاب الرياضية، ينصح بضرورة ممارسة الأطفال نشاطًا بدنيًا لمدة ساعة واحدة على الأقل يوميًا، وبالمثل، يجب أن يمارس البالغون 150 ساعة على الأقل في الأسبوع يمكن ممارسة أى نوع من النشاط البدنى، من التمارين الخفيفة مثل المشي والركض وركوب الدراجات إلى التمارين الشاقة مثل تمارين القوة.

3. التغلب على الإجهاد

الإجهاد المفرط يضر بصحتك بعدة طرق، ومن ثم ، تعتبر إدارة الإجهاد الآن ركيزة لأسلوب حياة جيد ، لمواجهة التوتر، مارس اليوجا، والتأمل، وممارسة تمارين التنفس العميق، والانخراط في الأنشطة الترفيهية .

4. النوم الجيد

على الرغم من تجاهله في كثير من الأحيان، فإن النوم مهم للصحة مثل الطعام وممارسة الرياضة، تظهر الأبحاث أن أولئك الذين ينامون لوقت متأخر وعمال نوبات يميلون إلى زيادة الوزن، السمنة عامل خطر للعديد من الأمراض، لذا استهدف الحصول على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم الجيد يوميًا.