خسارة الوزن فى هذه الحالات علامة على مشكلة صحية.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - خسارة الوزن غير المقصودة قد تشير لمشكلة صحية، وقد يكون فقدان الوزن المفاجئ نتيجة خلل في النظام البيئي البيولوجي للجسم، إذا لم يكن الشخص يمارس تمارين منتظمة ونظام غذائي خاضع للرقابة لفقدان الوزن بشكل فعال، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب فقدان الوزن المفاجئ، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

متى يجب أن تقلق بشأن فقدان الوزن المفاجئ

إذا فقدت أكثر من 5٪ من وزنك خلال 6 إلى 12 شهرًا، أخبر طبيبك، خاصة إذا كنت كبيرًا في السن، وبحسب تقرير موقع WebMD فإن فقدان الوزن بدون سبب يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة صحية.

أسباب مختلفة لفقدان الوزن المفاجئ

يقال إن فرط نشاط الغدة الدرقية والسكري والتوتر والسرطان ومرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض القلب والخرف هي الأسباب الشائعة التي تجعل الناس يفقدون فجأة معظم وزنهم.

مرض السكري

مرض السكري يؤدي إلى فقدان الوزن بسبب نقص الأنسولين ، تبدأ خلايا الجسم في استخدام الدهون والعضلات للحصول على الطاقة وبالتالي تقليل الوزن الكلي للجسم وهذا أيضًا يجعل الناس يشعرون بالعطش والجوع معظم الوقت.

فرط نشاط الغدة الدرقية

في هذه الحالة عندما يتم إنتاج المزيد من هرمون الغدة الدرقية في الجسم ، ينطلق التمثيل الغذائي العام في الجسم لحرق المزيد من السعرات الحرارية ، وبالتالي يفقد الشخص وزنه دون أن يحاول. بصرف النظر عن فقدان الوزن ، يمكن أيضًا تجربة حركة الأمعاء المتكررة وزيادة معدل ضربات القلب في هذه الحالة.

الإجهاد

يؤدي الإجهاد إلى تكوين هرمونات تؤثر على نشاط الجهاز الهضمي ومعدل الأيض من المعروف أن الإجهاد يؤثر على الوزن بطريقة كارثية؛ يمكن أن يؤدي إما إلى زيادة الوزن بشكل حاد أو قد يؤدي إلى فقدان شديد في الوزن.





أمراض القلب

هزال الجسم هو أحد مضاعفات القلب حيث يفقد الجسم كمية كبيرة من الدهون والعضلات والعظام هذا يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل خطير والذي لا رجعة فيه في كثير من الأحيان.





السرطان

من أولى علامات الإصابة بالسرطان فقدان الوزن يظهر 40٪ من الأشخاص المصابين بالسرطان فقدانًا غير مبرر للوزن. لوحظ فقدان الوزن في حوالي 80٪ من المصابين بمراحل متقدمة من السرطان غالبًا ما تسبب سرطانات المريء والبنكرياس والمعدة والرئة فقدان الوزن.

مرض الانسداد الرئوي المزمن

وفقاً للأطباء، عندما لا تعمل الرئتان بشكل صحيح ، يتنفس الفرد بشكل أكبر للبقاء على قيد الحياة، ويمر الجسم بمرحلة نشاط صارمة من أجل التنفس مما يحرق السعرات الحرارية أسرع 10 مرات مما يجعل فقدان الوزن من الأعراض البارزة لمرض الانسداد الرئوي المزمن.

الخرف

غالبًا ما يرتبط فقدان الوزن بالخرف، هذا يضعف قدرتك على التفكير جنبًا إلى جنب مع ذاكرتك الأساسية ومهاراتك الاجتماعية في المراحل اللاحقة ، قد تفقد الكثير من الوزن لأنك تنسى تناول الطعام أو تجد صعوبة في المضغ أو البلع. الالتهابات المزمنة، والأنظمة الغذائية الخاصة، والأدوية المستخدمة،كما إن علاج الخرف يمكن أن يزيد الأمر سوءًا. كشفت الدراسات أن واحدًا من كل 2-3 أفراد يعانون من الخرف يعانى أيضاً من فقدان الوزن.