اليوم العالمي للسعادة.. أطعمة تساعد على تحسين المزاج

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 07:16 مساءً - حدّدت الأمم المتحدة يوم 20 آذار من كل سنة، يومًا عالميا للسعادة لتسليط الضوء على أهميته. ويختلف مفهوم السعادة بين شخص وآخر، لكن يعتبرها معظم الأشخاص هدفًا يسعون الى تحقيقه بوسائل شتى.

ويعمل جسم الانسان من خلال فرز الهورمونات المختلفة التي تساهم بتوليد السلوك والانفعالات والمشاعر، كالحزن والتوتر والخوف والنعاس والفرح.

ونظرا لهذه الحقيقة، يساهم استهلاك بعض الأطعمة في تحفيز هورمونات تحسين الحالة المزاجية والاحساس بالفرح وهي:

التوت

وفقاً لبحث أجراه معهد توري باينز للدراسات الجزيئية، إن بعض النكهات في التوت لها تشابه كيميائي مع حمض الفالبرويك، وهو دواء يعمل على استقرار الحالة المزاجية، كما أن الأنثوسيانيدين الفلافونويد الموجود في التوت يقلل أيضاً من الالتهاب، والذي ارتبط بزيادة معدلات الاكتئاب.

الفراولة

تحتوي الفراولة على كمية عالية من فيتامين Cوهو ما يساعد على زيادة إنتاج هرمون السعادة في الجسم وتعزيز امتصاص الحديد، بالإضافة إلى غناها بإحدى مركبات الفلافونويد التي تكسب الفراولة لونها الأحمر وتجعلها معدلاً طبيعياً جيداً للمزاج.

الشوكولاتة الداكنة

تزيد الشوكولاتة الداكنة من الشعور بالسعادة، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة Journal of Proteome Research، لأنها تقلل من هرمون الكورتيزول، وتعتبر مصدراً جيداً لمضادات الأكسدة.

العنب

يسهم العنب بإفراز هرمون السعادة في الجسم، فهو غني بفيتامين Cومصدراً جيداً للبوتاسيوم، وخاصة العنب الأحمر، إذ يحتوي على كمية عالية من مضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب، حسبما ورد على موقع “غيزوندهايت”.

المحار

يعدُّ المحار من الأطعمة الغنية بالزنك، حيث ترتبط المستويات المنخفضة من الزنك مرتبطة بالقلق، حسبما كشفت دراسة نشرت في مجلة Nutrition and Metabolic Insights.

الأفوكادو

غني بالبروتين والدهون اللذان يساعدان في إفراز هرمون السعادة “السيروتونين”، ونفس الأمر ينطبق على الهليون.

المكسرات

تعتبر المكسرات من الأطعمة الغنية بفيتامين “ب” والماغنسيوم والزنك وأوميجا 3، التي تحافظ على استقرار الكورتيزول، المرتبط بتقليل الشعور بالإجهاد والتوتر والقلق.

السبانخ

تحتوي الخضروات الخضراء الورقية، خاصة السبانخ، على “الفينيثيلامين” وهو مركب عضوي يفرز مادتين كيميائيتين هرمون “نورإبينفرين” ومادة “دوبامين”، المرتبطان بالإحساس بالمتعة والسعادة ومضادان للاكتئاب.

الأسماك الدهنية

تعرف الأسماك الدهنية من مثل السلمون والسلمون المرقط والسردين والرنجة والماكريل، غنية بأحماض أوميجا 3، ولهذه الأحماض وظيفة في تعزيز وظائف الدماغ والشعور بالسعادة، بالإضافة لفوائدها للجلد والشعر وعملية التمثيل الغذائي.

الشاي الأحمر والأخضر

يساعد الانتظام في تناول الشاي على الاسترخاء وخفض مستويات الإجهاد وتنظيم النوم، لاحتوائه على فيتامين “ب 1” وأحماض أمينية وحمض الجلوتاميك، وتفرز هذه المواد أنشطة كهربائية وموجات في الدماغ.

العسل

يعرف العسل بأنه غني بحمض الفوليك وفيتامين “ب”، ما يسهم بتحسين المزاج وتهدئة الأعصاب ومحاربة الاكتئاب.

القهوة والكاكاو

بحسب دراسات، فإن تناول القهوة صباحاً يساعد على تحسين المزاج وزيادة نشاط المخ ومحاربة الاكتئاب والشعور بالسعادة، كما تحتوي القهوة والكاكاو على مادة الكافيين الذي يعتبر منشطاً فاعلاً للجهاز العصبي ورفع مستويات هرمون السيروتونين.