كيف تعالجون نقص المغنسيوم من خلال الطعام؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 33 دقيقة

يحتاج الجسم الى أنواع وأنماط مختلفة من العناصر الغذائية التي تدخل في وظائف الأعضاء، وعملية الحماية من أمراض صحية كثيرة. ولعلّ أبرز هذه العناصر، هي المعادن التي نجد عددا كبيرا منها في الأطعمة التي نستهلكها يوميا.

ويُعتبر المغنيسيوم من أهم هذه المعادن، حيث يساهم في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية وقوة العظام واستقرار ضربات القلب.

كما يؤدي نقص المغنيسيوم الى العديد من الأعراض والمشاكل الصحية، مثل فقدان الشهية، والغثيان، والتقيؤ والإعياء والضعف.

ومع تفاقم نقص المغنيسيوم في الجسم، قد تحدث أعراض أكثر شدّة، مثل الشعور بالخدر والتنميل، والإصابة بتقلصات وتشنجات العضلات، وعدم انتظام ضربات القلب، وتشنجات في الشرايين التاجية.

وتبلغ الحصة اليومية اللازمة للجسم من المغنيسيوم بالنسبة للرجال 400-420 مجم في اليوم. وللنساء 310-320 مجم في اليوم.

في السطور التالية، نستعرض معاً طرق علاج نقص المغنيسيوم بالفواكه والطعام:

علاج نقص المغنيسيوم بالفواكه

يُنصَح بتناول الفواكة التالية بالحصص اللازمة يومياً لعلاج نقص المغنيسيوم في الجسم:

1-بذور اليقطين: الحبات: حجم الحصة 1 أوقية أي ما يعادل 168 ملغ.

2-الأفوكادو: مكعبات: حجم التقديم 1 كوب يعادل 44 ملغ.

2- الموز: حجم الحصة: ثمرة في المتوسط تعادل 32 ملغ.

4- التفاح: حجم الحصة: ثمرة متوسطة تعادل 9 ملغ.

علاج نقص المغنيسيوم بالطعام

سمك السلمون من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

يتوفر المغنيسيوم في العديد من الأطعمة التي يمكن تناولها لعلاج نقصان هذا المعدن في الجسم، ولعل أبرزها:

-البطاطس المخبوزة مع القشر: حجم الحصة 3.5 أونصة ، 43 ملغراماً.

-الأرز البني المطبوخ: حجم الحصة ½ كوب ، 42 ملغراماً.

-الزبادي العادي قليل الدسم: حجم الحصة 8 أونصة ، 42 ملغراماً.

-دقيق الشوفان سريع التحضير: حصة حجم 1 باكيت، 36 ملغراماً.

-مسحوق الكاكاو غير المحلى: حجم الحصة 1 ملعقة كبيرة 27 ملغراماً.

-سمك السلمون الأطلسي المستزرع: حجم الحصة 3 أونصة، 26 ملغراماً.

-الحليب: حجم الوجبة 1 كوب، 24-27 ملغراماً.

-اللوز المحمص الجاف: حجم الحصة 1 أونصة، 80 ملغراماً.

-السبانخ المسلوقة: حجم الحصة ½ كوب، 78 ملغراماً.

-الكاجو المحمص الجاف: حجم الحصة 1 أونصة ، 74 ملغراماً.

اللوز المحمص الجاف من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

-بذور اليقطين في القشرة: حجم الحصة 1 أوقية، 74 ملغراماً

-فول سوداني محمص بالزيت: حجم الحصة ¼ كوب، 63 ملغراماً.

-القمح المبشور: حجم التقديم 2 بسكويت كبير، 61 ملغراماً.

-حليب الصويا “سادة أو فانيليا”: حجم التقديم 1 كوب، 61 ملغراماً.

-فاصوليا سوداء مطبوخة: حجم الحصة ½ كوب، 60 ملغراماً.

-الشوكولاتة الداكنة “60-69% كاكاو”: حجم الحصة 1 أونصة، 50 ملغراماً.

-زبدة الفول السوداني: حجم الحصة 2 ملاعق كبير، 49 ملغراماً.

-خبز القمح الكامل: حجم التقديم شريحتان 46 ملغراماً.

-الزبيب: حجم الحصة ½ كوب، 23 ملغراماً.

-صدر الدجاج المحمص: حجم الحصة 3 أونصة، 22 ملغراماً.

-لحم بقر 90% خالي من الدهون: حجم الحصة 3 أونصة، 20 ملغراماً.

-البروكلي المفروم والمطبوخ: حجم الحصة ½ كوب ، 12 ملغراماً.

-أرز أبيض مطبوخ: حجم الحصة ½ كوب، 10 ملغرامات.