شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة إذا كنت تكره الحقن.. العلماء على بعد خطوة من لقاح كورونا بالاستنشاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن العلماء بجامعة ولاية بنسلفانيا قاموا برش جرعتين في أنوف الفئران، وقالوا إن مستويات الأجسام المضادة الإجمالية زادت بشكل ملحوظ، موضحين أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحسين لقاح كورونا الأنفي.

تشير الأبحاث إلى أن 10% من الأشخاص غير المحصنين لم يتلقوا طعمًا بسبب الخوف من الإبر، المعروف باسم رهاب المثقبيات، يجب إجراء تجارب اللقاح على البشر قبل طرحه على الإطلاق، ما يعني أن اللقاح قد يستغرق سنوات من نشره.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، يستهدف رذاذ الأنف CoMiP من ولاية بنسلفانيا الخلايا المناعية في الحلق والرئتين التي تبتلع البكتيريا والفيروسات، بمجرد ابتلاع اللقاح، يبدأون في صنع بروتينات سبايك من الفيروس، يكتشف الجهاز المناعي هذا، ما يسمح له بالتعرف على العامل الممرض في المستقبل.

يحتوي لقاح الاستنشاق على أجزاء صغيرة من التعليمات الجينية التي يتم توصيلها إلى خلايا الجهاز التنفسي وتعليمهم كيفية التعرف على كورونا، حيث جرت نتائج الرش في الفئران، الذين تم إعطاؤهم جرعتين في أنوفهم بفاصل أسبوعين، وفقا لما نشرته مجلة Biomacromolecules

تم قياس مستويات الأجسام المضادة في الدم بعد 14 و28 يومًا من إعطاء الجرعة الأولى، وفي سوائل الرئة بعد شهر من الجرعة الأولية.

وقال الدكتور سكوت ميدينا، كبير مؤلفي الدراسة: لقد رأينا زيادة في الأجسام المضادة في الرئة والتي قد توفر بعض الحماية،

لكن ذلك لم يكن بالقدر الذي نرغب فيه، إنها بيانات مشجعة، ولكن هناك المزيد من التحسين الذي يتعين القيام به.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك العديد من المزايا المحتملة لتركيبة قابلة للاستنشاق مقارنة بلقاح عن طريق الحقن، الأول هو تجنب الإبر، كما إن اللقاحات القابلة للاستنشاق قد تكون قادرة على المساعدة في زيادة معدل التطعيم لأن الكثير من الناس يخافون من الحقن.

وأضاف الدكتور جيريش كيريمنجيسوارا، الذي شارك أيضًا في الدراسة: "اللقاحات الحالية ليست جيدة جدًا في منع انتقال العدوى، إنها تسمح لفيروس كورونا بالتكاثر في الجسم، حتى لفترة قصيرة، ثم ينتقل إلى أفراد آخرين.

وتعليقًا على البحث، قال البروفيسور راجكو ريليجيك، الذي يعمل على لقاح كورونا القابل للاستنشاق في جامعة سانت جورج، وجامعة لندن، أنا مؤمن بشدة أن لقاح كورونا المستنشق ليس ممكنًا فحسب، بل ربما يكون ضروريًا للحد من انتقال الفيروس بين السكان الملقحين وغير الملقحين.

وأضافت الصحيفة، إن العديد من لقاحات كورونا القابلة للاستنشاق قيد التطوير بالفعل، بما في ذلك واحدة من جامعة ماكماستر، كندا، وهي في المرحلة الأولى من التجارب البشرية، موضحة، إنه تم العثور على رذاذ منفصل تم تطويره في جامعة كوين ماري بلندن ليكون فعالًا بنسبة 63 % في منع العدوى عند اختباره على 700 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الهند خلال موجة دلتا في البلاد، كما يتم أيضًا اختبار لقاح كورونا من استرازينكيا AstraZeneca Covid jab في شكل سائل على 42 شخصًا في المملكة المتحدة، لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يعمل بدون حقنة.

كل عام، تطرح هيئة الخدمات الصحية البريطانيةNHS لقاح الأنفلونزا القابل للاستنشاق للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و11عامًا، يتم رش الأنف، مع إعطاء جرعتين تحت 9 سنوات، يقول الأطباء إنه يوفر للفئة العمرية "أفضل حماية" ممكنة ضد الفيروس.