شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك اكتئاب الربيع.. اعرف أسبابه وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتئاب الربيع هو شكل من أشكال الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) الذي يحدث في الربيع أو الصيف ، بدلاً من الشكل الأكثر شيوعًا للاضطراب العاطفي الموسمي ، والذي يحدث في أشهر الخريف والشتاء، ويُصنف الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) على أنه اضطراب اكتئابي رئيسي متكرر مع محدد نمط موسمي، وفقا لما نشره موقع " verywellhealth".

أعراض اكتئاب الربيع:

تميل أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي في الربيع إلى أن تكون مختلفة عن أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي في فصل الشتاء.

الحزن أو المزاج السيء.

الشعور بالقلق أو الغضب.

قلة الشهية ، وغالبًا ما تؤدي إلى فقدان الوزن.

صعوبات النوم ، مثل الأرق.

نوبات من السلوك العنيف.

تختلف شدة الأعراض ولكنها يمكن أن تصبح شديدة بما يكفي للتسبب في ضائقة كبيرة وأفكار انتحارية ، أو تتداخل مع الأداء اليومي، تظهر الأعراض في الربيع أو أوائل الصيف ، وتقل في الخريف أو الشتاء.

ما الذي يسبب اكتئاب الربيع؟

السبب الدقيق لاكتئاب الربيع غير معروف ، لكن الباحثين حددوا بعض العوامل المساهمة المحتملة. وتشمل هذه:

الحرارة والرطوبة .

أيام أطول.

تعطيل الروتين.

تغير في أنماط النوم بسبب زيادة ضوء الشمس والحرارة وغير ذلك من مضايقات الربيع والصيف.

الشعور بالإهمال أو الشعور بالضغط .

تجنب الأنشطة الصيفية لأسباب تتعلق بالصحة أو المظهر.

الحساسية الموسمية .

كيف يتم تشخيص اكتئاب الربيع؟

يختلف الاضطراب العاطفي الموسمي عن الاكتئاب بدون محدد موسمي بسبب نمط أعراضه، يجب أن تكون الأعراض موجودة أو تزداد سوءًا خلال فترة زمنية محددة من العام (مثل الربيع إلى الخريف)، تستمر هذه الأعراض عادة حوالي أربعة إلى خمسة أشهر متتالية في العام.

ما هي عوامل الخطر لاكتئاب الربيع؟

العمر : يبدأ الاضطراب العاطفي الموسمي عادةً بين سن 18 و 30 عامًا.

الجنس : ينتشر اضطراب القلق الاجتماعي عند النساء أكثر من الرجال.

التاريخ العائلي : حوالي 15٪ من الأشخاص المصابين باضطراب القلق الاجتماعي لديهم أحد أفراد الأسرة المباشرين مصاب أو كان مصابًا بهذه الحالة أيضًا.

حالات الصحة العقلية : يؤثر الاضطراب العاطفي الموسمي على 10٪ - 20٪ من الأشخاص المصابين باضطراب اكتئابي كبير ، وحوالي 25٪ من المصابين باضطراب ثنائي القطب، غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون باضطراب القلق الاجتماعي من اضطرابات نفسية أخرى .

كيف يتم علاج اكتئاب الربيع؟

الأدوية : يمكن علاج الاضطراب العاطفي الموسمي بنوع من مضادات الاكتئاب يسمى مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs).

العلاج السلوكي المعرفي (CBT) : يساعد هذا النوع من العلاج في تحديد أنماط التفكير غير الصحية وتحسينها ، وإدارة الأعراض ، والتعامل مع التوتر بطرق صحية.

العلاج بالضوء : هذا العلاج ، المعروف أيضًا باسم العلاج بالضوء الساطع أو العلاج بالضوء ، يتضمن قضاء بعض الوقت أمام صندوق ضوئي يحاكي ضوء الشمس لمدة 20-60 دقيقة في اليوم.