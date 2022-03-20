شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات "التدخين يقتل" على السجائر ستجعل إنجلترا رائدة فى القضاء على التبغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن طباعة تحذيرات "التدخين يقتل" على السجائر الفردية ستجعل إنجلترا رائدة عالميًا في القضاء على العادة القاتلة، كما سيتعين على مصنعي التبغ استخدام 8 تحذيرات مختلفة بالتناوب، وتشمل هذه "التدخين يقتل" ومدى ضرره لحيواناتك الأليفة وأطفالك.

وقالت الصحيفة، إن طباعة التحذيرات الصحية على السجائر الفردية سيجعل إنجلترا رائدة على مستوى العالم في القضاء على التدخين، سيتعين على مصنعي التبغ استخدام 8 تحذيرات مختلفة بالتناوب على السيجارة نفسها بموجب شروط مشروع قانون التحذيرات الصحية للسجائر.

وأوضحت الصحيفة، إن هذه الرسائل تشمل "يقتل التدخين" ورسائل أخرى لتسليط الضوء على الآثار الصحية المدمرة والتكلفة المالية وتفاصيل الاتصال للحصول على المشورة بشأن الإقلاع عن التدخين.

أمضى اللورد يونج من مدينة كوكهام، 4 عقود يضغط من أجل أن يصبح اقتراحه قانونًا، أثارها لأول مرة كوزير للصحة في حكومة مارجريت تاتشر عام 1979.

وقالت الصحيفة، سيتعين على مصنعي التبغ استخدام 8 تحذيرات مختلفة بالتناوب على السجائر الفردية، وورق لف السجائر وفقًا لشروط Cigarette Stick Health Warnings Bill .

وأضاف، إنه من المحتمل أن يكون هذا فعالًا بشكل خاص في ثني الأطفال، الذين يميلون إلى البدء في التدخين بالسجائر الفردية بدلاً من علب السجائر.

وقال، بينما تعد إنجلترا بلا شك من بين أكثر الدول نجاحًا في العالم في التصدي لوباء التبغ، إلا أننا نميل إلى اتباع سياسات جريئة بدلاً من القيادة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ سياسات جريئة لمعالجة هذا الإدمان المميت، يمنحنا مشروع القانون هذا الفرصة لنكون أول من يساعدنا في ترسيخ مكانتنا كدولة رائدة عالميا في مكافحة التبغ، مضيفا، نحن نعلم أن ثلث الأطفال البالغ عددهم 280 طفلًا الذين يتناولون التدخين كل يوم في إنجلترا سيتوقفون عن التدخين بنجاح.

قال اللورد يونج، اقترحت لأول مرة تحذيرات بشأن السجائر كوزير للصحة في حكومة مارجريت تاتشر في أواخر السبعينيات.

استمر عدد المدخنين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا وأكثر في بريطانيا في الانخفاض العام الماضي، حيث انخفض بنسبة 1.3% وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الوطنى .

قد يُمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا من شراء السجائر بموجب خطط جديدة صارمة جديدة لمكافحة التدخين يقود مراجعة مستقلة حول كيفية منع البريطانيين من التدخين، حيث يفكر في فرض حظر، على غرار الحظر الذي تم تقديمه بالفعل في نيوزيلندا، في محاولة الحكومة لجعل البلاد خالية من التدخين بحلول عام 2030.

تم إعداد التقرير بتكليف من وزير الصحة ساجد جافيد، وسيقدم خان تقريرًا عن النتائج التي توصل إليها الشهر المقبل، هناك ما يقدر بنحو 6 ملايين مدخن في إنجلترا ولا يزال التبغ هو أكبر سبب للوفاة التي يمكن الوقاية منها، توفي 64 ألف مدخن بسبب التدخين في عام 2019، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، وسلط الضوء على طموح الحكومة في أن تكون إنجلترا خالية من التدخين بحلول عام 2030، من غير المرجح أن يتقدم مشروع القانون في شكله الحالي بسبب ضيق الوقت البرلماني لمزيد من النظر فيه في مجلس العموم.

في الأسبوع الماضي، تم الكشف عن أنه يمكن منع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا من شراء السجائر بموجب خطط تم وضعها لمكافحة التدخين، حيث إنه من المتوقع فرض حظر، على غرار الحظر الذي تم تقديمه بالفعل في نيوزيلندا.

أظهر تقرير لمكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن الاستخدام انخفض من 15.8 % في عام 2019 إلى 14.5% العام الماضي، هذا يعادل 7.6 مليون فوق 16 عامًا، انخفاضًا من أعلى مستوى كان يقل قليلاً عن 27 مليونًا في السبعينيات، عندما انخرط نصف جميع البالغين في هذه العادة.

انخفضت المعدلات باستمرار على مدى العقدين الماضيين، حيث أعلن المسؤولون أن نهاية التدخين أصبحت "في الأفق" أخيرًا، أصبحت التحذيرات الصحية على العبوات إلزامية في عام 2002، وتم حظر الإعلانات في عام 2003 وتم حظر التدخين في الداخل في عام 2007.