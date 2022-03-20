كيف تكتشف أعراض ما بعد كورونا وطرق علاجها؟

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القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من المتعافين من الفيروس التاجى من أعراض ما بعد فيروس كورونا، حيث يمكن أن تكون الأعراض خفيفة بالنسبة للبعض ولكنها شديدة بالنسبة للآخرين، ووفقا لموقع " onlymyhealth"، هناك بعض الأعراض التي يمكن أن تتحسن بعض الوقت ولكن بعضها يمتد لفترة أطول من المتوقع وقد تستمر هذه الأعراض لفترة أطول ويجب العناية بها في أقرب وقت ممكن، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية اكتشاف ومعرفة أعراض ما بعد فيروس كورونا وطرق علاجها.

أعراض ما بعد كورونا

-السعال: يمكن أن يكون لديك سعال مستمر لمدة تصل إلى 3 أسابيع من التشخيص.

-التعب: يمكن أن تعاني من الإرهاق الذي قد يجعل العمل المنتظم صعبًا بالنسبة لك.

-ضباب الدماغ: قد تشعر أن التركيز أو التفكير بوضوح أو التركيز على الأشياء أصبح صعبًا.

المرض النفسي: قد يعاني البعض من الشعور بالقلق أو الاكتئاب أو تقلبات مزاجية حادة.

النوم: يجد البعض صعوبة في النوم مما يجعل الأمور أسوأ بالنسبة لهم مما يؤدي إلى زيادة التعب وأعراض أخرى.

تساقط الشعر: يعتبر تساقط الشعر أحد الأعراض التي يتم ملاحظتها حتى عند الأطفال باستثناء كبار السن.

فقدان حاسة الشم والتذوق: يفقد بعض الناس حاسة الشم والتذوق مما يؤدي إلى فقدان الشهية مما يجعلهم أضعف.

الألم: يشكو بعض الأشخاص من آلام المفاصل وحتى آلام الصدر بعد كورونا.

قد تستمر هذه الأعراض لفترة أطول في حالة المرضى الأكبر سنًا أو المرضى الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو حالات طبية أخرى.

كيف تعالج أعراض ما بعد كورونا؟

عندما يتعلق الأمر بإدارة التهاب الحلق بسبب السعال المتكرر، يفضل استخدام مطهر خفيف يستخدم لقتل البكتيريا والفيروسات المرتبطة بالفم والحلق.

يجب الحفاظ على رطوبتك واستنشاق البخار واستشر طبيبك إذا استمرت هذه الأعراض.

إذا كنت تواجه صعوبة في النوم فيمكنك محاولة النوم على جانبك الأيمن أو الأيسر وتجنب النوم على ظهرك، وقد يساعدك هذا في الحصول على نوم جيد.

لإدارة التعب الذي يمكن أن يكون مزمنًا إذا استمر لأكثر من ستة أسابيع، يجب أن تأخذ فترات راحة منتظمة بين الأعمال، وخذ وقت راحة للنوم، وكذلك التخطيط لمهامك مسبقًا.

-أقلع عن التدخين ، إذا كنت تريد حقًا أن تشعر بتحسن بأي شكل من الأشكال

للتغلب على التوتر أو القلق أو الاكتئاب ، من المهم البقاء على اتصال مع الناس ، والحصول على قسط كافٍ من الراحة ، والحفاظ على نظام غذائي جيد ، ومتابعة هواياتك ، والاستماع إلى الموسيقى ، والابتعاد عن السلبية.

استمر في ممارسة التمارين التي قد تشمل المشي أو الجري ، أو تمارين التنفس أأو اليوجا ، أو التأمل ، أو حتى تمارين الصدر.

يعد الحفاظ على نظام غذائي صحي أمرًا ضروريًا يجب أن يشمل الأطعمة الغنية بالطاقة والغنية بالكربوهيدرات مثل الحبوب ، أو أطعمة كمال الأجسام التي تشمل البقول ومنتجات الألبان والأطعمة الحيوانية والأغذية الواقية التي تعزز مناعتك مثل تلك الغنية بالفيتامينات والمعادن.