اليوم العالمى لصحة الفم.. علامات إنذار مبكر لتسوس الأسنان ونصائح للوقاية

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القاهرة - سامية سيد - 20 مارس هو يوم صحة الفم العالمى، ويهدف هذا اليوم إلى نشر الوعي بأهمية صحة الفم، وعلى الرغم من كونه أمر حاسمًا لصحة الإنسان إلا إننا فى الغالب نتجاهل الأعراض مثل ألم الأسنان، وألم اللثة، والحساسية، وفى هذا التقرير نتعرف على علامات الإنذار المبكر لتسوس الأسنان ونصائح للوقاية من مخاطر تسوس الأسنان.

علامات الإنذار المبكر لتسوس الأسنان

وفقا لموقع " healthline" فإن بعض علامات الإنذار المبكر لتسوس الأسنان تشمل يلي:

الألم بالأسنان لأى سبب:

يمكن أن يكون الانزعاج الفموي مدمرًا للروتين بأكمله، وبغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة، لا يمكنك تجاهله، إذا استمر الألم مؤخرًا ، فاستشر طبيب الأسنان على الفور.

الحساسية تجاه البارد أو الساخن:

الحساسية، سواء كانت خفيفة أو شديدة ، يمكن أن تكون علامة كامنة على حدوث مضاعفات ويجب عدم تجاهلها.

الطعام يعلق في أسنانك:

قد يكون تعلق الطعام بأسنانك علامة على وجود ثقب في الأسنان ويجب عدم تجاهله.

تورم واحمرار اللثة:

يمكن أن تؤثر صحة اللثة على صحة الفم بشكل كبير، حيث أن اللثة الحمراء أو الملتهبة أو المؤلمة أو النازفة هي علامة كبيرة عندما يتعلق الأمر بصحة الفم.

أصبح الأكل عملاً روتينيًا:

ألم الأسنان المزعج يمكن أن يجعل تناول الطعام عملاً روتينيًا، من الشعور بالألم إلى النزيف.

نصائح لمنع التسوس

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل خطر الإصابة بالتسوس: