شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من الحساسية الموسمية؟ اعرف طرق التخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من بين ملايين الأشخاص الذين يعانون من العطس ودموع العيون وسيلان الأنف في أوقات معينة من العام ، فمن المحتمل أنك قضيت الكثير من الوقت في محاولة لمعرفة كيفية التخلص من الحساسية الموسمية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالربيع عندما تكون أعداد حبوب اللقاح عالية، فلا تقلق هناك طرق للتحكم في الأعراض والتخلص من الحساسية الموسمية ، وفقًا لما نشره موقع "verywellhealth".

أعراض الحساسية الموسمية

الحساسية الموسمية ، والمعروفة أيضًا باسم حمى القش أو التهاب الأنف التحسسي، يحدث عندما يبالغ جسمك في رد فعله تجاه المحفزات البيئية، العديد من هذه المحفزات موجودة بشكل موسمي ، مثل حبوب لقاح الأشجار في الربيع، تعاني من الحساسية الموسمية عندما يكون هناك الكثير من مسببات الحساسية حولك ومنها.

العطس

سيلان الأنف

عيون دامعة

حكة في الأنف أو الفم أو العينين أو الجلد

انسداد الأنف

السعال

آذان مسدودة

التهاب الحلق

الهالات السوداء أو الانتفاخ تحت العينين

الشعور بالتعب

صداع الراس

منع وعلاج الحساسية الموسمية تجنب مسببات الحساسية

أهم شيء يمكنك القيام به لوقف الحساسية الموسمية هو الحد من تعرضك للمثيرات ، خاصة في الأوقات التي تكون فيها حبوب لقاح الأشجار منتشرة في بيئتك الخارجية، قد يعني ذلك قضاء وقت أقل في الهواء الطلق خلال موسم الذروة بسبب الحساسية لديك ، وارتداء قناع ونظارة شمسية ، والاستحمام بعد الخروج للتخلص من حبوب اللقاح أو مسببات الحساسية الأخرى من سطح بشرتك.

حافظ على إغلاق النوافذ

خلال موسم الحساسية الذروة ، احتفظ بالأبواب والنوافذ مغلقة، سيساعد هذا في الحد من عدد مسببات الحساسية التي تدخل منزلك ، تكون حبوب لقاح الأشجار والعشب في الربيع والصيف أسوأ في الصباح الباكر .

استخدم منقي الهواء

حتى مع إغلاق النوافذ ، فمن المحتمل أن يكون لديك بعض المواد المسببة للحساسية في منزلك، لتقليل تأثيرها عليك ، استخدم جهاز تنقية الهواء بفلتر تم تصميم هذه المرشحات لإزالة أكثر من 99٪ من الجسيمات الصغيرة ، بما في ذلك مسببات الحساسية الشائعة مثل حبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة والعفن.

اتخذ احتياطات إضافية عندما تكون أعداد حبوب اللقاح عالية

خلال الربيع والصيف والخريف ، من السهل العثور على أعداد حبوب اللقاح لمنطقة معينة. تخبرك هذه التقارير ما إذا كانت كمية حبوب اللقاح في الهواء منخفضة أو متوسطة أو عالية. في الأيام التي يكون فيها العدد أكبر ، اترك النوافذ مغلقة ، أو ارتدِ قناعًا في الخارج ، أو استبق الأعراض عن طريق تناول الأدوية.

تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية

أفضل طريقة للتخلص من الحساسية الموسمية قبل أن تبدأ هي تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل مضادات الهيستامين، يمكن تناوله يوميًا خلال موسم الحساسية لإبعاد الأعراض ، يمكنك أيضًا تناول مضادات الهيستامين عن طريق الفم لوقف نوبة الحساسية الموسمية التي بدأت بالفعل.

شطف الجيوب الأنفية

يمكن لشطف الجيوب الأنفية أن يزيل المخاط من المواد المسببة للحساسية والمخاط من أنفك ، مما يجعلك أقل عرضة للإصابة بأعراض الحساسية.

الاستحمام قبل النوم

استحم قبل النوم في المواسم التي تكون فيها حساسيتك في أسوأ حالاتها، سيؤدي ذلك إلى إزالة حبوب اللقاح أو جراثيم العفن أو مسببات الحساسية الأخرى من الجلد والممرات الأنفية والشعر.