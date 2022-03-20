شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 96% من الأطفال المصابين بكورونا لديهم أجسام مضادة لمدة 7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن الأطفال المصابين سابقًا بـ كورونا يطورون الأجسام المضادة التي تستمر لمدة 7 أشهر على الأقل.

ووجدت الدراسة أنه في حين أن 96 % من المصابين بفيروس كورونا استمروا في الحصول على أجسام مضادة لمدة تصل إلى 7 أشهر بعد ذلك، فإن أكثر من نصف العينات (58 %) كانت سلبية للأجسام المضادة التي تسببها العدوى في القياس الثالث والأخير.

وقالت الباحثة سارة ميسيا من جامعة تكساس هيلث في هيوستن هذه النتائج مهمة لأن المعلومات التي جمعناها من الأطفال المصابين بفيروس كورونا لم تختلف على الإطلاق فيما إذا كان الطفل بدون أعراض، أو شدة الأعراض، عندما كان مصابًا بالفيروس، أو كان وزنه صحيًا ، أو كان يعاني من السمنة ،أو حسب الجنس، وكان الأمر نفسه بالنسبة للجميع".

بالنسبة للدراسة، التي نُشرت في مجلة "Pediatrics" ، فحص الفريق بيانات من 218 طفلاً من جميع أنحاء ولاية تكساس تتراوح أعمارهم بين 5 و 19 عامًا والذين تم تسجيلهم في استطلاع Texas CARES الذي بدأ في أكتوبر 2020 لتقييم الأجسام المضادة لكورونا بمرور الوقت بين مجموعة من البالغين والأطفال في تكساس.

قام المتطوعون الذين التحقوا بالدراسة بتزويد الباحثين بثلاث عمليات سحب منفصلة للدم، وتم جمع العينات قبل إطلاق اللقاح وأثناء متغيرات دلتا وأوميكرون. حتى الآن، أكمل المحققون ثلاث مراحل مختلفة من الدراسة، وقالت الباحثة إن النتائج مجرد خطوة في فهم تأثير الفيروس على الأطفال.