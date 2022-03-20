للحصول على جودة صوت جيدة.. تناول هذه الأطعمة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 01:13 مساءً - منذ 15 دقيقة

لا يتعلّق الأمر فقط باعتلاء خشبة المسرح، فكلما تحدثت يقوم الأشخاص بإجراء تقييمات حول معرفتك ومصداقيتك وسلطتك، وغير ذلك كثير. يؤدي تغيير صوتك للأفضل إلى تأثير إيجابي في حياتك. وإلى جانب التدريب الصوتي، ما تأكله يؤثر أيضاً على جودة صوتك.

تقع الحنجرة في منتصف الحلق، وتسحبها عضلاتها الخارجية بعيداً عن الطريق عندما تبتلع الطعام. وتقوم الحنجرة بتوجيه الطعام إلى معدتك وتوجيه الهواء إلى رئتيك للتنفس.

الترطيب

الحفاظ على رطوبة الجسم أمر هام لكل أجزاء الجسم، لكنه مهم بشكل خاص للأحبال الصوتية، حيث يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تلف الأنسجة الدائم.

لذلك تناول كوب ماء مثلج على المنصة عندما تتحدث. أو قم بترطيب الحلق بالماء الساخن والليمون (الحامض) قبل الحفلة الموسيقية. وتجنب السوائل شديدة الحرارة لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل قبل أن إلقاء خطاب.

الفواكه

تعتبر الفواكه الغنية بالعصير ممتازة لترطيب الأحبال الصوتية. كذلك الخوخ والكمثرى والتفاح والشمام والفراولة (الفريز) والبطيخ.

ويمكنك إضافة بعض الخضروات إلى هذه القائمة، مثل: القرنبيط، والكرفس، والفجل، والسبانخ.

البروتين

من مصادر البروتين التي تساعد على ترطيب الحلق: الدجاج، والبيض، والحمص، والتونة.

جفاف الحلق

لتفادي التأثير السلبي على الصوت، قلل أو تجنّب كل ما هو مدرّ للبول، لأنه سيسبب جفاف الحنجرة. لذلك يُنصح بعدم تناول أكثر من كوبين من القهوة يومياً، خاصة أن القهوة تشد بعض عضلات الحلق، مما يزيد صعوبة إرخاء الحنجرة والحجاب الحاجز للتحدث بنبرة لطيفة.

الكحول هو أحد مادتين مرتبطتين بسرطان الحنجرة، والآخر هو التبغ.

البلغم

يحبس الحليب ومنتجات الألبان الأخرى البلغم في حلقك. ويُنصح بتناول الحليب النباتي مثل الصويا والكاجو في الأيام التي تشارك فيها في اجتماع أو تقوم بإلقاء خطاب.

الحموضة

تجنّب الإفراط في تناول الأطعمة الحمضية مثل منتجات الطماطم أو الكثير من الحمضيات. على الرغم من أن عصر الليمون في الماء الدافئ يمكن أن يساعد في تنظيف الحلق، إلا أن تناول القليل من الجريب فروت أو عصير البرتقال قبل إلقاء خطاء أو التحدث في برنامج تلفزيوني يمكن أن يكون له تأثير سلبي.

وينطبق ذلك على المشروبات الغازية مثل: الصودا والمياه الغازية، والشوكولا، والأطعمة الدهنية والحارّة.

الأطعمة الخشنة

من الأطعمة ذات التأثير السلبي أيضاً الفشار والفول السوداني والخضروات النيئة الليفية.