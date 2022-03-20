شكرا لقرائتكم خبر عن حساسية الربيع VS كورونا.. تعرف على كيفية تحديد الأعراض بوضوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد لا يحصى من الأشياء المشتركة بين فيروس كورونا والحساسية الموسمية، وعلى الرغم من اختلاف الأسباب، إلا أن كلاهما له القليل من الأعراض المتداخلة، مما يجعل من الصعب التفريق بين الحالتين وهذا يؤخر عملية العلاج، وبالتالي يزيد من خطر حدوث مضاعفات في حالة الإصابة بفيروس كورونا، والحساسية شائعة على مدار العام، ولكن فى موسم الربيع يتضاعف خطر الحساسية، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تحديد الفرق بين أعراض حساسية الربيع وأعراض فيروس كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

حساسية الربيع وفيروس كورونا

فيروس كورونا هو عدوى تصيب الجهاز التنفسي بسبب فيروس ينتمي إلى عائلة الفيروس التاجي، وعلى العكس من ذلك ، فإن الحساسية الموسمية هي استجابة الجهاز المناعي الناتجة عن التعرض لمسببات الحساسية، مثل حبوب اللقاح. عندما تستنشق حبوب اللقاح الموجودة في الهواء، فإن الجهاز المناعي يطلق استجابة تؤدي إلى مجموعة من الأعراض وتختلف أسباب المرضين، لكن الأعراض متشابهة إلى حد ما.

أعراض فيروس كورونا

على الرغم من أن فيروس كورونا هو عدوى بالجهاز التنفسي، إلا أنه يصيب عدة أعضاء، وترتبط الأعراض الأولية بالجهاز التنفسي.

عندما يتكاثر الفيروس، يبدأ في الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم مما يؤدي إلى أعراض متنوعة وفي الحالات القصوى ، يمكن أن يؤدي إلى ضيق التنفس والالتهاب الرئوي وفشل الأعضاء.

العلامات الشائعة لعدوى الفيروس التاجي هي:

-حمى أو قشعريرة

-سعال

-آلام الجسم

-الصداع

-التعب

-فقدان حاسة التذوق أو الشم

-ضيق في التنفس

-التهاب الحلق

-العطس

-حكة أو دموع في العيون

-سيلان أو انسداد الأنف

أعراض الحساسية الموسمية

اعتمادًا على المادة التي تثير استجابة الجهاز المناعي، يمكن أن تؤثر الحالة على الشعب الهوائية والجيوب الأنفية والممرات الأنفية والجلد والجهاز الهضمي.

من حين لآخر ، يمكن أن يؤدي إلى تفاعل مهدد للحياة يعرف باسم الحساسية المفرطة. بعض العلامات الشائعة للحساسية الموسمية هي:

-سعال

-الصداع

التعب

إلتهاب الحلق

-العطس

-حكة أو دموع في العيون

-سيلان أو انسداد الأنف

الفرق بين أعراض فيروس كورونا VS حساسية الربيع

على الرغم من تأثر الجهاز التنفسي في كلتا الحالتين بشكل أساسي، إلا أن هناك اختلافات قليلة في الأعراض.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن يؤدي كل من فيروس كورونا والحساسية الموسمية إلى السعال والصداع والتعب.

ومن العلامات الشائعة أيضًا التهاب الحلق والعطس وحكة العين والحلق.

عندما يتعلق الأمر بالاختلافات، فإن ضيق التنفس أو صعوبة التنفس أمر شائع في فيروس كورونا ولكن لا يتم ملاحظته في حالة الحساسية إلا إذا كان الشخص مصابًا بالربو.

علاوة على ذلك ، تظل القشعريرة والحمى أكثر شيوعًا مع فيروس كورونا الجديد.

كيف تحمى نفسك من حساسية الربيع وكورونا

بالنسبة لكورونا الحفاظ على التباعد الاجتماعي، فقد أثبت التطعيم ، وارتداء قناع والحفاظ على النظافة المناسبة أنه فعال للغاية حتى لو انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا ، يجب اتباع هذه القواعد للبقاء في أمان.

للحساسية الموسمية ، تجنب مسبباتك المعروفة إذا كنت تعاني من حساسية تجاه حبوب اللقاح أو عث الغبار ، فاحرص على إغلاق الأبواب والنوافذ خلال الموسم وارتدِ قناعًا عند الخروج للحماية من الحساسية الموسمية والأهم من ذلك ، إذا لاحظت أي أعراض ، فاتصل بطبيبك على الفور للتأكيد، حيث يمكن أن يؤدي أي تأخير إلى تعقيد الأمر إذا كنت مصابًا بكورونا.