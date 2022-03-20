هذه الأطعمة تسبب ضررا خطيرا للمعدة.. احذرها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 10:09 صباحاً - منذ 5 ثواني

يزودنا الطعام بالعناصر الغذائية، يمكن أن يساعدنا حتى في درء الأمراض، لكن هذه الفوائد ليست صحيحة لجميع الأطعمة في الواقع.

لكن، يمكن أن تسبب بعض الأطعمة مشاكل صحية والتهابات واستنزاف الطاقة، ولعل الأسوأ من ذلك هو أن تناول هذه الأطعمة بجرعات عالية يمكن أن يؤثر على عملية الهضم ويسبب التهاب الأمعاء، وفقا لما نشره موقع ” eatthis”.

فيما لي، تعرفوا على الأطعمة التي تسبب بعض المشاكل:

الكربوهيدرات المكررة:

الكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الحبوب المكررة والأطعمة المعالجة مثل الرقائق والخبز الأبيض والصودا يمكن أن تسبب الانتفاخ والغازات والتشنج، ما قد لا تشعر به هو التهاب القناة الهضمية من هذه الخيارات الغذائية السيئة “ميكروبات الأمعاء تحب الأطعمة السكرية، لذا فهي تزدهر ويمكنها التغلب على الميكروبات الجيدة، عندما تكتسح الميكروبات الجيدة لديك، فإنها لا تستطيع مساعدتك وهذا يؤدي إلى التهاب الأمعاء والتهاب الأعصاب.

اللبن قليل الدسم:

أنت تعلم أن الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز يمكن أن يصابوا باضطراب في المعدة عند تناول منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي، لكن هل تعلم أن نسبة السكر العالية في بعض منتجات الألبان يمكن أن تزعج معدتك أيضًا؟ خذ الزبادي قليل الدسم على سبيل المثال يمكن أن يحتوي الكوب الواحد على ما يزيد عن 6 ملاعق صغيرة أو أكثر من 24 جرامًا من السكر، يمكن أن يسبب الكثير من السكر مشاكل حادة مثل الانتفاخ والإمساك ومتلازمة القولون العصبي والإسهال.

طعام حار:

قد تكون الأطعمة الغنية بالتوابل مفيدة لصحتك لبعض الأشخاص، إلا عندما تسبب “الإسهال الحارق”، أشارت دراسة في المجلة الطبية البريطانية إلى أن الأشخاص الذين تناولوا الأطعمة الحارة كل يوم تقريبًا من الأسبوع لديهم انخفاض بنسبة 14 ٪ في إجمالي الوفيات مقارنة بأولئك الذين نادرًا ما يأكلون الفلفل الحار، أشارت دراسة أخرى في Neurogastroenterology & Motility إلى أن تناول المزيد من الأطعمة الحارة، تميل الأعراض المعدية المعوية الأكثر شيوعًا إلى الظهور. يمكن للأطعمة التي تحتوي على مادة الكابسيسين، وهي المكون الذي ينبعث من الفلفل الحار ، أن تهيج بطانة المعدة ، مما يؤدي إلى الغثيان والقيء وآلام البطن والإسهال .

الأطعمة المقلية والكافيين:

قائمة الأطعمة المهيجة للمعدة والتي قد تجعل التهاب المعدة أسوأ طويلة ومتنوعة، والكافيين الموجود في القهوة مزعج لبطانة المعدة، ولكن حتى الخيارات الصحية مثل الأطعمة الحمضية للغاية مثل الفواكه الحمضية وعصير البرتقال وعصير الطماطم يمكن أن تهيج بطانة المعدة، تشمل الأطعمة الأخرى المدرجة في القائمة الطويلة من المهيجات المحتملة الأطعمة المقلية ومنتجات الألبان والمشروبات الغازية والأطعمة الدهنية والشوكولاتة وأي شيء مقلي، مثل البطاطس المقلية وشرائح الدجاج يمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة والارتجاع الحمضي.

المحليات الصناعية:

المحليات الصناعية مثل السكرالوز والأسبارتام الموجودة في الأطعمة مثل المشروبات الغازية والحلوى الخالية من السكر يمكن أن تسبب اختلالات في ميكروبيوم الأمعاء، في دراسة أجريت عام 2018، وجد الباحثون أن البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي تصبح سامة عند تعرضها لتركيزات مقدارها مليجرام واحد فقط لكل مليلتر من المحليات الصناعية.

مشروبات الطاقة:

تحتوي مشروبات الطاقة على مادة الكافيين والمنشطات الأخرى وفيتامين B3 القابل للذوبان في الماء والمعروف باسم النياسين، تبين أن المحتوى العالي من الكافيين و / أو النياسين في هذه المشروبات يسبب اضطراب المعدة والغثيان، من بين أعراض أخرى. في حين أن خطر تسمم النياسين منخفض، إلا أنه يمكن أن يحدث.