شكرا لقرائتكم خبر عن دهون البطن VS دهون الفخذين.. أيهما أصعب في فقدان الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دهون الجسم من المشاكل التي تواجه كثير من الناس، وتتركز الدهون في مناطق دون غيرها، وتراكم الدهون في الجسم ليس متساويًا لكن هناك مناطق معينة من الدهون يسهل خسارتها أكثر من غيرها، وأكثر أنواع الدهون شيوعًا التي تؤثر على أجسامنا هي دهون البطن ودهون الفخذين، والتي غالبًا ما يكون من الصعب جدًا فقدانها ويمكن أن تكون خطيرة أيضًا لكن من المهم ملاحظة أن كلا النوعين من الدهون في الجسم يختلفان عن بعضهما البعض، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف تختلف دهون البطن عن دهون الفخذين؟

دهون البطن هي الدهون الزائدة التي تتراكم تدريجياً، حيث يستهلك الشخص أكثر مما يحرق، من ناحية أخرى ، فإن دهون الفخذين هي أيضًا نتيجة لنمط حياة غير صحي.

ومع ذلك، بالمقارنة مع دهون الفخذ، التي تتكون من دهون تحت الجلد ، تتكون دهون البطن بشكل رئيسي من دهون حشوية ملفوفة حول الأعضاء الداخلية، بما في ذلك الكبد والأمعاء ، مما يشكل مخاطر كبيرة على الصحة.

وتم العثور على الدهون تحت الجلد مباشرة تحت الجلد وعلى عكس الدهون الحشوية، قد يكون لها بعض الفوائد المحتملة.

ما هي دهون الجسم الأكثر خطورة؟

لقد وجدت الدراسات أن دهون البطن تشكل خطرًا على الصحة أكبر من أي دهون أخرى في الجسم إلى جانب أنه يؤدي إلى زيادة الوزن ، فإنه يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

يُعتقد أن ارتفاع مستويات الدهون الحشوية يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الشرايين وبعض أنواع السرطان.

من ناحية أخرى ، تعمل الدهون تحت الجلد التي تشكل دهون الفخذين كاحتياطي طاقة للجسم ، بينما توفر أيضًا حشوة لحماية عضلاتك وعظامك من الإصابات.

هل خسارة دهون البطن أصعب من خسارة دهون الفخذين أم العكس؟

تعتبر دهون البطن ودهون الفخذين هي الأصعب من حيث فقدانها. حتى بعد التمرين المكثف والوجبات الغذائية الصارمة، يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لرؤية النتائج. ومع ذلك ، فقد أشارت الدراسات إلى أن خسارة دهون البطن قد تكون أصعب من خسارة دهون الفخذين، لأنه يُعتقد أن دهون البطن تحتوي على كمية أكبر من الخلايا الدهنية التي ترفض الاستجابة لتحلل الدهون، وهو عملية تكسير الدهون.

ينقسم جسمنا إلى نوعين من المستقبلات في الخلايا الدهنية المعروفة باسم خلايا alpha-2 و beta-2. في حين أن مستقبلات ألفا -2 أكثر استجابة لتحلل الدهون ، فإن خلايا بيتا 2 لا تستجيب بشكل جيد لعملية تكسير الدهون.

ومع ذلك ، تمتلك مناطق البطن والبطن المزيد من خلايا بيتا التي تجعل من الصعب تقليل الدهون بسهولة تحتوي مناطق مثل الساقين والوجه والذراعين على المزيد من خلايا ألفا ، مما يجعل عملية إنقاص الوزن أسرع في هذه المناطق.

تغييرات في نمط الحياة يجب القيام بها

عندما يتعلق الأمر بفقدان دهون البطن أو الفخذين، فإن الطريقة هي نفسها تمامًا وذلك من خلال الأكل الصحي والنشاط البدني المنتظم. يعد اختيار النوع الصحيح من الأطعمة ، وتقليل الكربوهيدرات والدهون غير الصحية ، والحد من تناول الأطعمة المصنعة من بعض التغييرات الغذائية التي يجب عليك إجراؤها بصرف النظر عن ذلك ، فإن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر أساسي لفقدان الوزن.