شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب الإصابة بمرض النقرس وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النقرس هو التهاب مفاصل حاد يظهر بشكل حصري تقريبا عند الرجال فوق سن الأربعين، تبدأ نوبة النقرس عادة في منتصف الليل بوجود تورم حاد ومفاجئ ومؤلِم في أيٍّ من مفاصل منطقة الكاحل والقدم، ولكن في أغلب الأحيان في المفصل عند قاعدة إصبع القدم الكبير في مرحلته الحادة، حتى لمس المفصل بقطعة قماش ناعمة يسبب ألما شديدا، يصبح الجلد المغطى ملتهبًا بشدة مع تغير لون بني محمر داكن، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

ما هي الاسباب؟

يحدث التهاب المفاصل الالتهابي الحاد المميز للنقرس بسبب ترسب بلورات على شكل إبرة من حمض البوليك (بولات أحادية الصوديوم) في المفاصل. حمض اليوريك هو منتج نفايات ينتج في الجسم ويمر عبر الكلى إلى البول، بعض الأشخاص، بسبب تركيبتهم الجينية، لا يفرزون كميات كافية من حمض البوليك من الكلى، يؤدي انخفاض إزالة حمض البوليك عن الكلى بمرور الوقت إلى زيادة بطيئة ولكن مطردة في مستوى محتوى حمض البوليك في الجسم مما قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستوى حمض البوليك في الدم.

كيف يتم التشخيص؟

يمكن تشخيص هجوم التهاب المفاصل النقرسي الحاد من خلال الأعراض السريرية النموذجية التي يسهل التعرف عليها من قبل طبيب مدرب، ظهور حاد مفاجئ للاحمرار الحار ، وتورم مؤلم للغاية في قاعدة إصبع القدم الكبير أو أي من المفاصل في منطقة الكاحل والقدمين حيث يؤدي اللمس حتى بقطعة قماش ناعمة إلى ألم رهيب ، يحدث عند الذكور فوق سن الأربعين سنوات من العمر ، غالبًا ما يكون لها تاريخ عائلي ، وتاريخ من نوبات سابقة مماثلة لمشاكل المفاصل الحادة ، يجب اعتبارها التهاب المفاصل النقرسي الحاد.

يتم تأكيد التشخيص من خلال إظهار بلورات حمض البوليك (التي تشبه الإبر الصغيرة) في سائل المفصل. من الأفضل القيام بهذا الإجراء من قبل أخصائي أمراض الروماتيزم المدرب الذي يقوم أيضًا بفحص السائل والتأكد من وجود بلورات حمض البوليك في السائل. من المفيد أن تتذكر أن اختبار مستوى حمض اليوريك في الدم لا يعطي تشخيصًا لمرض النقرس ، يكون مستوى حمض اليوريك في الدم طبيعيًا أثناء نوبة النقرس الحادة.

ما هو العلاج؟

يتطلب علاج نوبة النقرس الحادة سيطرة فورية على أعراض المفاصل الحادة متبوعة باستراتيجيات لمنع الهجمات المحتملة في المستقبل ، وتلف المفاصل والأنسجة بسبب ترسب بلورات حمض البوليك على المدى الطويل، يتم التعامل مع الهجوم الحاد باستخدام الأدوية المضادة للالتهابات سريعة المفعول، تنتمي العقاقير المستخدمة بشكل شائع إلى فئة ما يسمى بالعقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية ومع ذلك ، فإن معظمها له آثار جانبية كبيرة ، مثل تهيج شديد في الجهاز الهضمي الذي قد يؤدي إلى تكوين قرحة (تسمى القرحة الهضمية).

ينصح هؤلاء الأشخاص على النحو التالي:

الممارسات الصحية العامة الإيجابية:

تدريبات اللياقة البدنية المنتظمة وخاصة التمارين الهوائية والسيطرة على الكوليسترول وضغط الدم المرتفع من المهم إنقاص الوزن تدريجيًا جدًا لأن فقدان الوزن المفاجئ يمكن أن يؤدي أيضًا إلى نوبة النقرس الحادة.

الكثير من السوائل بشكل منتظم.

تجنب جميع الأدوية التي يمكن أن تسبب نوبة النقرس الحادة أو ترفع مستويات حمض البوليك في الدم .

ما هي نصائح النظام الغذائي ونمط الحياة؟

هناك دليل علمي واضح يشير إلى أن النظام الغذائي غير المتوازن منخفض الألياف ومرتفع في المواد الغذائية المكررة ذات السعرات الحرارية العالية المركزة (الأطعمة الدهنية ، والدقيق الأبيض ، والحبوب المصنعة ، المشروبات الغازية والمأكولات البحرية واللحوم الحمراء وتناول أكثر مما يحتاجه الجسم ، وعدم تناول كميات كبيرة من الفواكه والسلطات في النظام الغذائي اليومي ، هو السبب الرئيسي لارتفاع حمض البوليك في الدم.

بالطبع العوامل الوراثية (العائلية) وعادات الخمول وقلة ممارسة الرياضة هي العوامل الإضافية التي تسبب ارتفاع حمض البوليك في الدم .