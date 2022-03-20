شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تدل على خطورة دهون البطن.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان قياس خصرك 35 بوصة أو أكثر كامرأة أو 40 بوصة أو أكثر كرجل ، فقد يكون لديك كمية خطيرة من دهون البطن المعروفة أيضًا باسم الدهون الحشوية، قال اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي صموئيل كلاين ، رئيس قسم طب الشيخوخة وعلوم التغذية في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس ، إن الدهون الحشوية تغطى بعضًا من أعضائك الداخلية وتتدلى مثل المريلة من الأمعاء الغليظة، إنه مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي ، بما في ذلك مقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد الدهنية، وهناك خمس علامات تدل على خطورة دهون البطن، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - البطن الصلبة :

دهون البطن القاسية والبارزة تثير القلق بشكل خاص، لأنه يحدث عادة بسبب التراكم العالي للدهون الداخلية وهي الدهون الموجودة في الأعضاء نفسها وبين الأعضاء داخل البطن وهي معبأة بإحكام ، كما أنها تتراكم إلى الأعلى ، سوف يدفع جدار البطن إلى الخارج ، وبالتالي ستشعر بصلابة البطن ".

2 - دهون البطن والسرطان:

ترتبط دهون البطن طويلة الأمد بأنواع مختلفة من السرطان لكل من الرجال والنساء، ليس هناك فقط مخاطر قلبية وعائية على المدى الطويل تسبب أزمات قلبية وسكتات دماغية على الطريق، هناك خطر من ترسب الدهون في الكبد يسمى مرض الكبد الدهني، بمرور الوقت يمكن أن يتحول هذا إلى تليف الكبد وفي بعض الحالات يتطور إلى سرطان الكبد، لأن دهون البطن تسبب التهاب في الجهاز بما في ذلك بطانة الأوعية الدموية ، يمكن أن يؤثر هذا أيضًا في الوقت المناسب على جهاز المناعة ، ويضعفه ويسمح في النهاية بتطور السرطان، السرطانات الشائعة المرتبطة بالسمنة هي سرطان الثدي والمبيض وسرطان الرحم لدى النساء وسرطان البروستاتا عند الرجال وسرطان البنكرياس والقولون في كليهما الجنسين.

3 - سمينًا نحيفًا :

من الممكن أن تكون نحيفًا ولا تزال تحمل دهونًا حشوية خطيرة، يقول الدكتور دانيال نيدس ، المدير الطبي في معهد الصحة في كليفلاند كلينيك : "أرى هؤلاء الأشخاص طوال الوقت ، من الخارج تبدو صحية بشكل لا يصدق ، لكنها من الداخل حطام".

4 - نظام غذائي سيىء:

ترتبط الدهون الحشوية ارتباطًا وثيقًا بالنظام الغذائي السيئ ،لذلك إذا كنت لا تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا على سبيل المثال ، حمية البحر الأبيض المتوسط، فمن المحتمل أن تزداد دهون البطن سوءًا فعندما تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالسكر والأطعمة المصنعة ، فإنه يتسبب في تخزين الدهون الحشوية ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى جميع أنواع عوامل الخطر لزيادة الوزن.

5 - عدم ممارسة الرياضة

إذا لم تكن التمارين المنتظمة جزءًا من نمط حياتك ، فليس هناك شك في أن دهون البطن خطرة ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، يمكن أن تؤثر الدهون الحشوية على الأعضاء الداخلية أو نظام الجسم بأكمله، فمن الممكن أن تؤثر بشكل منهجي على القلب والكبد ، وكذلك أعضاء البطن.